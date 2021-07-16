"Будут еще более жесткие ограничения": в СНБО анонсировали усиление карантина в Украине

По словам секретаря СНБО, по предварительным данным, в Украине уже 33% населения имеют антитела к коронавирусу.
В ближайшее время Кабинет министров рассмотрит ужесточение карантина в Украине. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, который анонсировал ужесточение карантина в стране.
"В ближайшее время Кабинет министров примет дополнительные меры реагирования на коронавирус потому, что это очень опасно. Как вам всем известно, к сожалению, это касается уже не только взрослого населения, это касается детей", - заявил он.
По словам секретаря СНБО, по предварительным данным, в Украине уже 33% населения имеют антитела к коронавирусу. Но, примерно у 38-40% жителей страны получили иммунитет благодаря вакцинации.
Данилов также добавил, что Украина ужесточит требования для стран, где фиксируют Дельта штамм.
"Будут еще более жесткие ограничения к странам, где бушует Дельта. Будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые оттуда едут. Мы не исключаем, что Кабмин примет дополнительные меры к этим странам", - подчеркнул он.
Данилов добавил, что в список этих стран входят Россия, Индия, Великобритания и Беларусь.
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Коронавирус в Украине и штамм Дельта - о чем ранее сообщал Главред:
В среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.