"Будут еще более жесткие ограничения": в СНБО анонсировали усиление карантина в Украине

Карантин в Украине ужесточат / Фото galka.if.ua

В ближайшее время Кабинет министров рассмотрит ужесточение карантина в Украине. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, который анонсировал ужесточение карантина в стране.

"В ближайшее время Кабинет министров примет дополнительные меры реагирования на коронавирус потому, что это очень опасно. Как вам всем известно, к сожалению, это касается уже не только взрослого населения, это касается детей", - заявил он.

По словам секретаря СНБО, по предварительным данным, в Украине уже 33% населения имеют антитела к коронавирусу. Но, примерно у 38-40% жителей страны получили иммунитет благодаря вакцинации.

Данилов также добавил, что Украина ужесточит требования для стран, где фиксируют Дельта штамм.

"Будут еще более жесткие ограничения к странам, где бушует Дельта. Будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые оттуда едут. Мы не исключаем, что Кабмин примет дополнительные меры к этим странам", - подчеркнул он.

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Данилов добавил, что в список этих стран входят Россия, Индия, Великобритания и Беларусь.

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Коронавирус в Украине и штамм Дельта - о чем ранее сообщал Главред:

В среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.