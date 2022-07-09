Будут бомбардировки: астролог назвал 5 "адских" городов, на которые скоро упадет "ракетный дождь"

Астролог назвал 5 "адских" городов, на которые скоро упадет "ракетный дождь"/ УНИАН, Полтавская ОВА

Известный украинский астролог Влад Росс перечислил украинские города, которые в ближайшее время Россия будет больше всего обстреливать ракетами.

По его словам, в этих городах сейчас опаснее всего находиться, поэтому по возможности их лучше покинуть. Об этом астролог рассказал УНИАНу.

"На данный момент самые опасные города – это Славянск и Краматорск. Также очень сложная ситуация может быть поблизости Запорожья. Ну и Харьков", – отмечает он.

Росс подчеркнул, что сейчас многие жители Харькова норовят быстрее вернуться домой. Однако этого делать нельзя, а лучше поехать в более безопасное место.

Он отметил, что опасная ситуация также будет сохраняться в Киеве.

"Это тоже не самый безопасный сейчас город. Будут бомбардировки Киева, особенно в центре принятия решений. Еще могут быть химические атаки", – сказал астролог.

Напомним, ранее астролог назвала дату мощного обострения войны с Россией и начала новой бойни. Активные боевые действия продлятся в Украине до конца 2022 года. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина Главреду, обострения и новой бойни с оккупантами стоит ждать в середине августа.

Ранее астролог Ольга Медвецкая отмечала, что процесс распада страны-агрессора России начнется только после 2023 года. В стране-агрессоре произойдут неизбежные процессы, которые ее всерьез пошатнут и даже могут спровоцировать ее развал на отдельные части.

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