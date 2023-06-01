Будут больше, чем в магазине: как ухаживать за перцем в период плодоношения

Что любят перцы в открытом грунте и чем их подпитывать для хорошего урожая - Главред собрал полезные советы.

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Уход за перцем в открытом грунте / коллаж: Главред, скриншот: instagram / colibrifruit, instagram / i_kvitka_dniprо

Как посадить и ухаживать за болгарским перцем, чтобы он принес красивый, вкусный и сочный урожай. Стоит знать и уметь, не только как посадить рассаду перца, но и как правильно за ним ухаживать, чтобы он качественно уродился. Главред разобрался в интересных и полезных лайфхаках для ухода за перцем.

Как ухаживать за перцами в открытом грунте

После высадки рассады перца в открытый грунт, она нуждается в тщательном уходе. Стоит поливать перец специальной водой, которую раньше отстояли. Перед цветением перцы поливают один раз в неделю. Увеличить полив до двух раз в неделю можно, когда на улице жара. Когда перец выкинул цветок и уже начинает плодоносить, тогда лучше поливать 2-3 раза в неделю.

Опытные хозяева подчеркивают, если опадают листья, соцветия или твердеет стебель, это может означать одно - растению не хватает влаги из-за высокой температуры. Может быть наоборот, что растение прекращает рост или увядает, из-за низкой температуры, или полив холодной водой.

Нельзя высаживать рассаду сладкого и горького перца рядом. Они могут переопыляться и потом сладкий перец может иметь горчинку. Чтобы защитить перец от тли и других вредителей, стоит сажать рядом с перцем базилик, лук и кориандр.

Что любит болгарский перец

Для высадки болгарского перца нужно выбирать солнечное и защищенное от жары и ветра место. Сажать его нужно не очень глубоко и аккуратно обращаться с корнями рассады, потому что перец очень чувствителен. Стоит принять во внимание, что для выращивания перца нужно много воды. Поливать саженцы перца нужно обильно каждый день и обязательно теплой водой. Тогда перец будет огромный и сочный, даже больше, чем в магазине. Нужно выбирать правильную подкормку для растений. Лучше выбрать пепел, он содержит очень много полезных минералов, которые подходят для перца. В течение лета, Пока наливается перец, нужно подпитывать пеплом 1 раз в 10 дней. Для этого нужно в воде растворить пепел, так лучше усвоится. На 10 литров воды развести стакан пепла. Полезным для перца подкормкой являются дрожжи. Стоит, хотя бы раз подлить растения дрожжевой водой и это улучшит быстрее нарастание зеленой массы. Для приготовления дрожжевой воды нужно 100 г свежих дрожжей развести в 5 литрах воды. Можно добавить туда немного сахара или сиропа старого варенья и оставить настояться на солнышке несколько дней. Затем получившийся настоянный раствор нужно разбавить с водой 1: 10 и поливать под куст. На один куст выливать не более литра. Важно подвязывать перец. Чем крупнее растение и плоды на нем, тем тяжелее оно держится, поэтому нужно подвязывать перец. Можно это делать так же как и с помидорами, аккуратно окучивая каждый кустик.

Смотрите видео о том, когда лучше высаживать овощную рассаду:

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