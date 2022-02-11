Будут белее снега: как отбелить носки в домашних условиях без кипячения

Вы еще кипятите носки, чтобы они снова стали белоснежными? Лучше воспользуйтесь этими простыми лайфхаками.
Белые носки всегда смотрятся аккуратно и стильно, но у них есть один существенный недостаток - они очень быстро пачкаются и со временем на них появляются серые или желтоватые пятна. Есть несколько простых и быстрых способов так постирать белые носки, чтобы к ним вернулась первозданная белизна.
Как отбелить носки солью
Самый простой способ отбелить носки - это постирать их в стиральной машине, но предварительно обработать солью. Для этого нужно замочить носки в соленой воде минут на пятнадцать. Много соли класть не нужно - хватит нескольких ложек.
Как отбелить носки перекисью водорода
Перед стиркой белые носки можно замочить в растворе нашатырного спирта и перекиси водорода.
Для этого в одном литре теплой воды нужно развести по 1 ст. л. нашатыря и спирта и замочить носки на 10-12 часов или на ночь.
Как отбелить носки при помощи аспирина
Эффективен в отбеливании и раствор, в составе которого есть аспирин. На стакан жидкости понадобятся три-четыре таблетки.
Схема та же - белые носочки нужно замочить, а потом постирать обычным способом.
Как отбелить носки с помощью борной кислоты
Если использовать для отбеливания борную кислоту, то замачивать придется не на целую ночь, а всего лишь на пару часов.
Чтобы приготовить раствор, нужно смешать 2-3 ст. л. кислоты с 1 л воды.
Кроме того, посеревшие носки можно протереть перед стиркой смесью, состоящую из пищевой соды и лимонного сока.
Как отбелить носки в микроволновке
Есть еще один необычный способ отбелить белые носки. Намыльте их, поместите в пакет и на 5 минут отправьте в микроволновку кипятиться, включив максимальную мощность.
Далее носки нужно промыть вручную или в стиральной машине. В результате все пятна гарантированно исчезнут.
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