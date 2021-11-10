"Будущие маньяки и насильники": психолог объяснила, почему в Украине процветает детская жестокость

Психолог рассказала, когда пора бить тревогу / bryansktoday.ru

Явление детской и подростковой жестокости в Украине не редкость. Временами оно достигает шокирующих форм.

Почему дети сегодня часто жестоки к другим людям и как с этим бороться в комментарии Главреду рассказала семейный психолог, психотерапевт и сексолог Алена Щербань.

Эксперт отметила, что когда рождается ребенок, он – как чистый лист. Он точно не агрессивный и не жестокий, а приобретает жестокость проживая в семье и социуме.

"Дело не в детях, они лишь копируют модели поведения. Дело в родителях, рядом с которыми дети не могут получить любовь, нежность и тепло, в которых нуждаются, это базовые потребности. Когда такой ребенок подрастает, он становится мстительным, пробует отыграть на людях то, что было отыграно на нем. Он не может придумать ничего нового – он может только воспроизводить увиденный и пережитый опыт", - пояснила Щербань.

Это можно как-то остановить?

По словам психолога, заметив проявления агрессии и жестокости у своего ребенка, родители должны не медля обращаться к специалистам.

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Читайте такжеДепрессивные состояния у подростков: советы психотерапевта, как избежать беды"Скорее всего, эти дети – это будущие маньяки и насильники, потому что они настолько фрустрированы, у них настолько закрыт путь к собственному сердцу, что проявляться они могут только через насилие. Регулировать детей до совершеннолетия можно только через родителей. Нужно смотреть, в какой обстановке они выросли, и что происходило в детстве", - подытожила психолог.

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