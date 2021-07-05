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Будет взрываться и гореть: астролог предупредил об опасностях июля для Украины

5 июля 2021, 06:02

Влад Росс назвал главные опасности, которые в середине лета будут угрожать нашей стране.

Астролог предупредил, что в июле в Украине будут взрывы и пожары
Астролог Влад Росс рассказал, какие опасности, помимо пожаров, угрожают Украине в июле-2021 / Фото facebook.com/pressjfo.news

На смену опасности затоплений и наводнений, которая сохранялась в июне в Украине, в июле придет опасность огня, взрывов и пожаров. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По прогнозу астролога, обильные осадки, град и проливные дожди закончатся, и в июле время от времени будут лишь традиционные для лета грозы.

"В июле не будет постоянных дождей, как в июне, когда все заливало", – заверил Влад Росс.

Однако, по словам астролога, украинцам расслабиться не удастся, потому что в июле стремительно возрастет другая опасность – пожаров и взрывов.

"Марс, огнеопасная планета, в этом месяце войдет в огненный знак Льва, прямо в середину знака Зодиака. Потому резко возрастет вероятность возникновения пожаров и прочих непредвиденных ситуаций, связанных с огнем", – отметил Росс.

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Вместе с тем возрастет и угроза, исходящая от взрывчатых веществ, предупредил астролог, потому возможны взрывы на складах боеприпасов.

Особенно неблагоприятной ситуация в плане пожаров и взрывов, по мнению Влада Росса, будет в 20-х числах июля, когда Марс будет в оппозиции к Юпитеру.

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"Юпитер – это то же планета огня, которая ко всему прочему дает возможность еще и разгуляться ветрам. Поэтому в 20-х числах июля могут начать гореть леса, торфяники и не только. Могут произойти взрывы на оружейных складах или складах боеприпасов", – считает Росс.

Астролог подчеркнул, что особенно эта опасность угрожает восточным регионам Украины. В том числе, по его словам, в июле велика угроза эскалации ситуации на Донбассе.

"На Донбассе возможна какая-то заваруха, военные события. Ведь Марс во второй половине июля будет проходить по 8-му дому гороскопа Украины, то есть Дому катастроф. Это способствует обострению конфликта на территории Донецкой и Луганской областей", – отметил Влад Росс.

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