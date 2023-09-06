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Будет только хуже: что нельзя делать при похмелье

Сергей Кущ
6 сентября 2023, 12:35 обновлено 6 сентября, 12:35
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Правильные действия при похмелье могут сделать ваше состояние более приемлемым и помочь вам быстрее восстановиться.
что нельзя делать при похмелье
что нельзя делать при похмелье / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pexels.com

Похмелье - это состояние, с которым мы все сталкивались, и оно может быть довольно неприятным. Вместо того, чтобы утяжелять его последствия, давайте рассмотрим, что нельзя делать при похмелье и какие советы помогут вам справиться с этим неприятным состоянием.

Что можно и нельзя делать при похмелье?

  1. Не злоупотребляйте большим количеством водки: Некоторые считают, что "самогонка" утоляет похмелье, но это далеко не так. Алкоголь только ухудшает ваше состояние и может привести к дополнительным проблемам.
  2. Не пейте кофе: Кофеин может ухудшить обезвоживание, которое часто сопровождает похмелье, и увеличить нервозность.
  3. Не пропускайте завтрак: Питательный завтрак может помочь восполнить недостаток сахара в организме и уменьшить ощущение голода.
  4. Не переусердствуйте физически: Физическая активность может быть полезной, но избегайте интенсивных тренировок, так как они могут усугубить похмелье.
  5. Пейте воду: Одним из наилучших способов справиться с похмельем является увеличение потребления воды. Это поможет вам избежать обезвоживания.

Что очень хорошо помогает от похмелья?

  • Вода с электролитами: Попробуйте спортивные напитки или воду с добавлением соли и сахара, чтобы восстановить баланс электролитов в организме.
  • Избегайте обезвоживания: Пей воду между алкогольными напитками и перед сном, чтобы избежать обезвоживания.
  • Питательная еда: Употребляйте легкоусвояемую пищу, богатую белками и витаминами, чтобы помочь организму восстановиться.
  • Парацетамол: Этот препарат может помочь справиться с головной болью при похмелье, но не злоупотребляйте им.

Правильные действия при похмелье могут сделать ваше состояние более приемлемым и помочь вам быстрее восстановиться.

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