"Будет особенно тяжело": астролог предупредила об адском дне на фронте

Астролог предупредила об адском дне на фронте/ Генштаб ВСУ, rabstol.net

Согласно прогнозу астролога Лилии Викуловой, который она составила на пятницу, 5 августа 2022 года, в этот день на фронте будет особенно тяжело и опасно.

При этом обострение на фронте возможно не только в Украине, но и в других государствах, где происходят или назревают боевые действия, отмечает астролог.

"В зонах боевых действий будет особенно тяжело, жарко и губительно. На только что прошедшем соединении Марса с Ураном вспыхнули по миру новые горячие точки: Азербайджан-Армения, Китай-Тайвань, Сербия-Косово... Список, похоже, будет только расти", – отметила Викулова.

Также она добавила, что в этот день нужно быть осторожными с колючими и острыми предметами, а также на дорогах. У некоторых могут обостряться психологические проблемы. Такое напряжение, по словам астролога, продлится до утра субботы, 6 июля.

Ранее астролог Дмитрий Уранус назвал сроки, когда Украина освободит Донбасс, юг и Крым. По его словам Украина сможет освободить Донбасс уже в период с августа по ноябрь текущего года. В районе ноября-декабря Украина может освободить юг и начать процесс подготовки к освобождению Крыма, что может произойти зимой 2022-2023 лет.

Напомним, экстрасенс Рубина Цибульская отмечала, что август нынешнего года будет достаточно тяжелым для Украины и украинцев. Последний месяц лета станет временем роковых и судьбоносных свершений.

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