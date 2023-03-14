"Будет опаснее всего": экстрасенс сказала, какие города в ближайшее время атакует РФ

В ряде городов будут "прилеты", прогнозирует экстрасенс. При этом опасность будет как для прифронтовых территорий, так и для населенных пунктов в тылу.

Угроза обстрелов в марте будет как в прифронтовых населенных пунктах, так и в тылу/ УНИАН, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия продолжит обстреливать украинские города как в прифронтовых регионах, так и в тылу. Под наибольшей угрозой и дальше будет оставаться Бахмут. В частности, там есть угроза применения химического оружия.

Такой прогноз сделала ведьма-некромант, экстрасенс Мария Тихая в интервью УНИАН. По ее словам, Бахмут может быть просто уничтожен, ведь там уже много разрушений и от него практически ничего не осталось.

В то же время экстрасенс дала неутешительные прогнозы относительно опасности, которая нависла над местным населением. По ее словам, российские захватчики могут устроить в городе пытки для гражданских.

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Тихая назвала города, которые российские оккупанты могут обстреливать в марте. Согласно ее прогнозу, "прилеты" могут быть Харькове и Харьковской области, Краматорске, Днепропетровске и Днепропетровской области, Никополе, Полтаве, Херсоне и Хмельницком.

Она подчеркнула, что именно в марте в этих городах могут быть сильные обстрелы. Опасность не минует и Западную Украину – там тоже будут "прилеты".

"Опасность нависла над Тернополем и Запорожьем. В Киеве также будут продолжаться ракетные атаки. В Сумской и Черниговской областях будет обострение с участием ДРГ", – добавила экстрасенс.

Раньше астролог назвала самые тяжелые для Украины дни в марте. Астролог Анна Вергелес предупредила, что самый тяжелый период ждет украинцев с 13 по 22 марта. Это будет самый сложный этап, в который нужно будет соблюдать осторожность в различных сферах, а особенно в информационном поле.

Также ранее астролог Ольга Медвецкая отмечала, что в ближайшие два года в мире могут произойти беспорядки, несогласное с диктаторами население будет восставать против них. В мире в это время будет много противоречий.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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