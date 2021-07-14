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"Будет очень плохая осень": Комаровский предупредил о приближении вспышки опасного штамма Дельта

14 июля 2021, 18:52
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По словам Комаровского, украинские образцы для определения штамма Дельта до сих пор отправляют за границу.

Комаровский
Комаровский предупредил о наступлении штамма Дельта / УНИАН

Осенью в Украине ожидается вспышка индийского штамма коронавируса Дельта, а в худшем случае — даже в середине августа.

Как заявил известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский на своем YouTube-канале, в Украине почти ничего не знают о опасном штамме Дельта, который уже зарегистрировали в 111 странах.

Кроме того, по его словам, к вспышке может привести небольшое количество вакцинированных от коронавируса.

"С учетом количества людей, которые на сегодня привиты в Украине, мы как инфекционисты понимаем, что нас всех ждет. У нас будет очень плохая осень, в худшем случае — уже середина августа. Возможно, начнется (вспышка. — ред.)", - предупредил Комаровский.

По словам Комаровского, украинские образцы для определения штамма Дельта до сих пор отправляют за границу, а не исследуют внутри страны.

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Ранее, информации главного санитарного врача Игоря Кузина, в Украине пока есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм Дельта, который считается более заразным и быстро распространяется по миру. Однако Минздрав работает над тем, чтобы нарастить мощности и намерен внедрить методы, которые позволяли на уровне областей определять штаммы коронавируса.

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Коронавирус в Украине и штамм Дельта - о чем ранее сообщал Главред:

В среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.

Евгений Комаровский коронавирус в Украине штаммы коронавируса
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