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"Будет мощная битва": Залужный и ВСУ подготовили оккупантам ловушку, астролог назвал дату

6 марта 2023, 15:25
По словам астролога Влада Росса, переломный момент на фронте будет в марте. А в апреле-мае будет большое поражение РФ.
Гороскоп для Украины, война в Украине, Валерий Залужный
Гороскоп для Украины, Валерий Залужный / president.gov.ua, 8 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

В марте 2023 года Вооруженные силы Украины готовят настоящий "сюрприз" оккупантам. Как рассказал Главреду астролог Влад Росс, Валерий Залужный имеет победоносную комбинацию.

Росс говорит, что в марте ситуация на фронте кардинально изменится, и обусловлено это будет двумя факторами.

"Во-первых, в гороскопе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в марте включается победоносная комбинация – сойдутся планеты Юпитер (символ победы, счастья, успеха и контрнаступления) и Марса (символа войны). Во-вторых, 23 марта Плутон перейдет в знак Водолея, под влиянием которого находится Россия, а это указывает на предстоящее разрушение Российской Федерации. Поэтому 20 числа марта станут переломными. И, очевидно, именно в это время ВСУ пойдут в контрнаступление", – отметил Влад Росс.

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Также Росс предупредили о переломном моменте в апреле и мае и поражении РФ.

"В конце апреля и начале мая будет катастрофическое поражение Российской Федерации. Фронт будет развален. Украинская армия дойдет до Мелитополя и Крыма, окружит Донецк и Луганск. Вблизи затмений, между 20 апреля и 5 мая, будет мощная битва", – заверил Росс.

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Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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