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Будет крепкой и мясистой: как удобрить рассаду помидор без магазинных средств

16 марта 2023, 15:29
Следуя простым рекомендациям, вы сможете укрепить рассаду помидор и получить богатый урожай в домашних условиях.
Как удобрить рассаду помидор
Как удобрить рассаду помидор / pixabay.com

Рассада помидор - это не только один из самых распространенных видов растений, которые выращивают в домашних условиях, но и один из самых капризных.

Для того, чтобы получить хороший урожай, необходимо уделить особое внимание правильной подкормке рассады.

Как укрепить рассаду помидор?

Перед тем как приступить к подкормке рассады помидор, необходимо убедиться, что она достаточно сильна и здорова. Для этого можно использовать следующие методы:

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  • Обеспечить рассаду достаточным количеством света, тепла и воды. Помидоры любят тепло и свет, поэтому необходимо убедиться, что в комнате, где находится рассада, его достаточно. Также важно регулярно поливать рассаду водой, но не переувлажнять ее.
  • Поддерживать оптимальный режим температуры и влажности. Для рассады помидор оптимальная температура составляет примерно 20-22 градуса по Цельсию, а влажность - около 60-70%.

Чем подкормить рассаду помидор в домашних условиях?

Если вы не хотите покупать магазинные удобрения, то вам помогу народные средства, которые уже проверены годами:

  • Раствор куриного помета. Для этого необходимо развести куриный помет в пропорции 1:15 и оставить на 3-4 дня для брожения. Затем полученный раствор нужно развести еще раз в пропорции 1:10 и использовать для полива рассады.
  • Настой пырея. Для приготовления настоя пырея необходимо залить сухие листья пырея кипятком в пропорции 1:10 и оставить на несколько дней, чтобы он настоялся. Затем полученный настой можно использовать для полива.
  • Раствор перца. Для этого необходимо залить 50 грамм сухого перца 10 литрами воды и оставить на несколько дней для настоя. Полученным раствором также нужно поливать помидоры.

Важно помнить, что перед применением любых удобрений, в том числе народных средств, необходимо убедиться в их безопасности и правильности применения. Следуя простым рекомендациям, вы сможете укрепить рассаду томатов и получить богатый урожай в домашних условиях.

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Автор: Сергей Кущ
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