"Будет катастрофические поражение РФ": астролог назвал точную дату капитуляции России

Поражение РФ может произойти в период между затмениями - в конце апреля и начале мая.

Капитуляция России уже приближается / Коллаж фото УНИАН, скриншот из видео, kremlin.ru

Капитуляция России приближается и война закончится для РФ катастрофическим поражением. Об этом Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

Поражение РФ может произойти в период между затмениями - в конце апреля и начале мая.

"В эти дни будет катастрофическое поражение Российской Федерации. Фронт будет развален. Украинская армия дойдет до Мелитополя и Крыма, окружит Донецк и Луганск. Вблизи затмений, между 20 апреля и 5 мая, будет мощная битва", – сказал Росс.

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Он добавил, что украинские военные и западные партнеры страны готовят для России множество сюрпризов. Эти сюрпризы коснуться даже Московской области.

"И танки, и авиация, и многое другое неожиданно быстро будет поставлено в Украину. Так что Россию ждет масса сюрпризов по ее территории, в частности, будут мощнейшие прилеты в Московской области и Москве", – уточнил Влад Росс.

Что касается капитуляции России, то эта дата уже вырисовывается. Весь мир поймет, что Украина выиграла эту войну.

"16 мая Юпитер перейдет из Овна (знака войны) в Тельца (знак мира), после этого очень возможна капитуляция Российской Федерации. К этой дате закончатся важные мероприятия на фронте, и станет очевидна победа Украины", - объяснил астролог.

Ранее астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян спрогнозировал, что самая горячая фаза войны завершится в мае 2023 года. Однако часть территорий Украине удастся освободить раньше, а часть будет оставаться оккупированной еще на протяжении лет.

Напомним, астролог Ольга Медвецкая отмечает, что российские захватчики могут осуществить массовую атаку на территорию Украины запрещенным оружием около 15 марта (плюс-минус пять дней). Отдельно, есть угроза поражения химическим оружием.

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