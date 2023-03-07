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"Будет катастрофические поражение РФ": астролог назвал точную дату капитуляции России

7 марта 2023, 03:50
Поражение РФ может произойти в период между затмениями - в конце апреля и начале мая.
Влад Росс, Путин, Россия, гороскоп
Капитуляция России уже приближается / Коллаж фото УНИАН, скриншот из видео, kremlin.ru

Капитуляция России приближается и война закончится для РФ катастрофическим поражением. Об этом Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

Поражение РФ может произойти в период между затмениями - в конце апреля и начале мая.

"В эти дни будет катастрофическое поражение Российской Федерации. Фронт будет развален. Украинская армия дойдет до Мелитополя и Крыма, окружит Донецк и Луганск. Вблизи затмений, между 20 апреля и 5 мая, будет мощная битва", – сказал Росс.

видео дня

Он добавил, что украинские военные и западные партнеры страны готовят для России множество сюрпризов. Эти сюрпризы коснуться даже Московской области.

"И танки, и авиация, и многое другое неожиданно быстро будет поставлено в Украину. Так что Россию ждет масса сюрпризов по ее территории, в частности, будут мощнейшие прилеты в Московской области и Москве", – уточнил Влад Росс.

Что касается капитуляции России, то эта дата уже вырисовывается. Весь мир поймет, что Украина выиграла эту войну.

"16 мая Юпитер перейдет из Овна (знака войны) в Тельца (знак мира), после этого очень возможна капитуляция Российской Федерации. К этой дате закончатся важные мероприятия на фронте, и станет очевидна победа Украины", - объяснил астролог.

Ранее астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян спрогнозировал, что самая горячая фаза войны завершится в мае 2023 года. Однако часть территорий Украине удастся освободить раньше, а часть будет оставаться оккупированной еще на протяжении лет.

Напомним, астролог Ольга Медвецкая отмечает, что российские захватчики могут осуществить массовую атаку на территорию Украины запрещенным оружием около 15 марта (плюс-минус пять дней). Отдельно, есть угроза поражения химическим оружием.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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