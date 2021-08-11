"Будет как в Европе": украинцев предупредили о новой вспышке коронавируса

Коронавирус может с новой силой атаковать Украину / Фото facebook.com/ogolubovska

В Украине в ближайшие недели возможен резкий рост заболеваемости коронавирусом COVID-19.

"Мы ожидаем, что вспышка возможна в ближайшее время. Неделю назад мы делали предварительный прогноз, что в течение двух недель может быть вспышка, сопоставимая с тем, что мы видим в Европе. Это увеличение в два раза за две недели", - такой прогноз озвучил руководитель центра экономики здоровья Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Эксперт подчеркнул, что сейчас в коронавирусных больницах увеличивается количество пациентов, уровень госпитализации вышел на уровень больше, чем выписанных.

При этом Ганиченко отметил, что о локдауне речь не идет.

"Если говорить о локдауне, то сейчас риска локдауна как такового нет, система адаптивного карантина продолжает работать, и ее продлили уже до 1 октября", - отметил эксперт.

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Он добавил, что усиление карантина возможно, если адаптивный карантин на региональном уровне не сможет справиться с распространением болезни.

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Как сообщал Главред, штамм коронавируса Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции, заявил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер. Британский ученый уверен, что худшая часть пандемии COVID-19 может быть уже позади.

Врач из штата Луизиана в США Джо Кантер назвал основные симптомы штамма коронавируса Дельта. По его словам, признаки индийского штамма COVID-19 можно легко спутать с сезонной аллергией. В частности, вакцинированные от коронавируса люди, которые получили положительный результат на COVID-19, сообщали о чихании как о симптоме болезни.