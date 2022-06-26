Будет как новый: как отмыть любые пятна с дивана

Как отмыть любые пятна с дивана / скриншот

Очисть обивку дивана - задание не из легких, но зная рецепты средств и правила самого процесса, это будет под силу каждому.

Главред разбирался как убрать пятна с различных видов материала.

Как убрать пятна от еды и напитков

Бывает, что после застолий на диване обнаруживаются пятна от шоколада, торта, пиццы, сока, лимонада, других напитков и еды. Многие из них можно удалить самостоятельно, важно только не откладывать эту процедуру надолго. Чем свежее загрязнения, тем легче с ними справиться. Жидкость нужно срочно вымокать:

салфетками;

бумажными полотенцами;

сухой марлей;

тряпочкой.

Если же вы не успели вовремя убрать загрязнитель и отделаться "легкой кровью", то удалить эти виды пятен можно с помощью мыльных растворов, лимонного сока, уксуса или соли и воды.

Как удалить пятна от чернила от фломастера или ручки

Краску из шариковой ручки удалить можно с помощью молока. Сначала промокните салфеткой еще не впитавшееся красящее вещество, а затем залейте проблемное место теплым молоком.

Оставьте его на два часа. Если молоко меняет цвет, то аккуратно промокните его и налейте другое. После того как пятно исчезнет, промойте поверхность мыльным раствором и подсушите.

Читайте такжеКак очистить плиту от старого жира и нагара – 4 совета хозяйкамЗасохшие чернила хорошо удаляются лаком для волос. Побрызгайте им на пятно и промокните бумажной салфеткой.

Как убрать пятно и запах от мочи с дивана

Убрать пятно и запах можно при помощи:

уксуса;

соды;

перекиси водорода;

лимонного сока.

Как удалить пятна со всех видов обивки, кроме кожи и кожезаменителя

Для этого вам понадобится:

1 л очень тёплой воды + для смывания;

4 столовые ложки жидкости для мытья посуды;

2 столовые ложки соды;

2–4 столовые ложки глицерина;

8 столовых ложек уксуса 9%;

щётка, губка или ткань.

В воде растворите средство для посуды и соду. Влейте глицерин и тщательно перемешайте. Затем введите уксус и ещё раз хорошенько перемешайте. На поверхности раствора появится пышная пена.

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