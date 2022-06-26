Будет как новый: как отмыть любые пятна с дивана

В этом вам помогут подручный средства, которые есть почти в каждом доме.
Очисть обивку дивана - задание не из легких, но зная рецепты средств и правила самого процесса, это будет под силу каждому.
Главред разбирался как убрать пятна с различных видов материала.
Как убрать пятна от еды и напитков
Бывает, что после застолий на диване обнаруживаются пятна от шоколада, торта, пиццы, сока, лимонада, других напитков и еды. Многие из них можно удалить самостоятельно, важно только не откладывать эту процедуру надолго. Чем свежее загрязнения, тем легче с ними справиться. Жидкость нужно срочно вымокать:
- салфетками;
- бумажными полотенцами;
- сухой марлей;
- тряпочкой.
Если же вы не успели вовремя убрать загрязнитель и отделаться "легкой кровью", то удалить эти виды пятен можно с помощью мыльных растворов, лимонного сока, уксуса или соли и воды.
Как удалить пятна от чернила от фломастера или ручки
Краску из шариковой ручки удалить можно с помощью молока. Сначала промокните салфеткой еще не впитавшееся красящее вещество, а затем залейте проблемное место теплым молоком.
Оставьте его на два часа. Если молоко меняет цвет, то аккуратно промокните его и налейте другое. После того как пятно исчезнет, промойте поверхность мыльным раствором и подсушите.
Читайте такжеКак очистить плиту от старого жира и нагара – 4 совета хозяйкамЗасохшие чернила хорошо удаляются лаком для волос. Побрызгайте им на пятно и промокните бумажной салфеткой.
Как убрать пятно и запах от мочи с дивана
Убрать пятно и запах можно при помощи:
- уксуса;
- соды;
- перекиси водорода;
- лимонного сока.
Как удалить пятна со всех видов обивки, кроме кожи и кожезаменителя
Для этого вам понадобится:
- 1 л очень тёплой воды + для смывания;
- 4 столовые ложки жидкости для мытья посуды;
- 2 столовые ложки соды;
- 2–4 столовые ложки глицерина;
- 8 столовых ложек уксуса 9%;
- щётка, губка или ткань.
В воде растворите средство для посуды и соду. Влейте глицерин и тщательно перемешайте. Затем введите уксус и ещё раз хорошенько перемешайте. На поверхности раствора появится пышная пена.
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