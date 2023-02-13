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Будет как новый: как очистить бьюти блендер в микроволновке

13 февраля 2023, 01:33
Очищать бьютиблендер лучше сразу же после макияжа, потому что чем дольше вы не моете спонж, тем быстрее он потеряет свою форму и текстуру.

Бьютиблендер
Как очистить бьютиблендер за одну минуту / Фото pixabay.com

Бьюти-блендер (по-простому — спонж для макияжа) есть практически в каждой женской косметичке. Чтобы он служил как можно дольше, его нужно очищать. Есть специальные чистящие средства, но стоят они недешево. Поэтому вместо того, чтобы зря тратить деньги, лучше воспользоваться простыми лайфхаками и легко помыть спонж для макияжа в домашних условиях и без лишних трат.

Как часто нужно мыть бьюти-блендер

Очищать бьютиблендер лучше сразу же после макияжа, потому что чем дольше вы не моете спонж, тем тяжелее будет его отчистить впоследствии и тем быстрее он потеряет свою форму и текстуру.

Как очистить спонж для тонального крема бюджетными средствами

Мыть бьютиблендер можно своим гелем для умывания или купить упаковку недорогого средства для очищения жирной кожи. Также для очищения спонжа подойдет и обычное мыло. Стоит выбрать такое, которое не сушит кожу.

Любое моющее средство для посуды - самый лучший вариант для очищения бьютиблендера из всех, которые могут быть у вас в квартире. Оно отлично отмоет спонж от жирных следов после тонального крема и других декоративных продуктов.

Чтобы почистить спонж для макияжа, наберите немного воды в миску, добавьте туда средство и вспеньте. Затем окуните спонж, оставьте на одну-две минуты, промассажируйте его и вымойте теплой водой.

Как очистить бьюти блендер в микроволновке

Чтобы за одну минуту очистить бьютиблендер, сначала нужно положить спонж в стакан горячей воды с разбавленным в ней средством для мытья посуды.

Затем стакан нужно поставить на 1 минуту в микроволновку.

Когда вы проведете эту процедуру, то удивитесь результату - бьюти-блендер будет полностью очищен от тонального средства, жирных пятен и бактерий.

Смотрите видео - Как быстро очистить спонж бьютиблендер:

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