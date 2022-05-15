Будет как новая и прослужит дольше: как чистить и что готовить в эмалированной посуде

Как чистить и что готовить в эмалированной посуде / скриншот

Эмалированная посуда обладает рядом достоинств. Она достаточно дешевая, хорошо моется, не вступает в реакцию с пищевыми кислотами и щелочами, тем самым сохраняется вкус пищи.

Чтобы она прослужила как можно дольше, придерживайтесь следующих советов по её использованию:

Сразу после покупки "закалите" эмаль. Делается это с помощью солевого раствора. Налейте в кастрюлю 3 л воды и добавьте 2-3 столовые ложки соли, накройте крышкой, а затем прокипятите 15-20 минут. По истечении указанного времени раствор не сливается, а оставляется до полного остывания. В завершение ёмкость очищается с помощью моющего средства.

Делается это с помощью солевого раствора. Налейте в кастрюлю 3 л воды и добавьте 2-3 столовые ложки соли, накройте крышкой, а затем прокипятите 15-20 минут. По истечении указанного времени раствор не сливается, а оставляется до полного остывания. В завершение ёмкость очищается с помощью моющего средства. Избегайте резкого перепада температуры . Не кладите в посуду только что приготовленную горячую еду. Дождитесь пока она остынет или ополосните кастрюлю тёплой водой. И наоборот, избегайте попадания на тёплую или горячую ёмкость холодной жидкости.

. Не кладите в посуду только что приготовленную горячую еду. Дождитесь пока она остынет или ополосните кастрюлю тёплой водой. И наоборот, избегайте попадания на тёплую или горячую ёмкость холодной жидкости. Не подвергайте эмалированные изделия заморозке. Она приводит к растрескиванию краски.

Не ставьте пустую кастрюлю на горячую плиту. Это может стать причиной облупливания верхнего слоя.

Как очистить эмалированную посуду

Соль

Насыпьте 400 г каменной соли на дно, добавьте немного тёплой воды и оставьте отмокать на 3-6 часов. Те части копоти, которые не отошли, попытайтесь оттереть губкой.

Читайте такжеЧайник, утюг и даже стиралку: как очистить любую технику от накипиТакже можно прокипятить полученный солевой раствор в течение получаса.

Уксус 9%

Залейте стакан уксуса в кастрюлю. Подождите пару часов.

Лимонная кислота

Возьмите 50 г порошка, обсыпьте им пригоревшие участки и выдержите минимум 3 часа.

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