Будет как новая и прослужит дольше: как чистить и что готовить в эмалированной посуде

Придерживаясь простых правил, ваши любимая посуда будет выглядеть, как только с магазина.
Эмалированная посуда обладает рядом достоинств. Она достаточно дешевая, хорошо моется, не вступает в реакцию с пищевыми кислотами и щелочами, тем самым сохраняется вкус пищи.
Чтобы она прослужила как можно дольше, придерживайтесь следующих советов по её использованию:
- Сразу после покупки "закалите" эмаль. Делается это с помощью солевого раствора. Налейте в кастрюлю 3 л воды и добавьте 2-3 столовые ложки соли, накройте крышкой, а затем прокипятите 15-20 минут. По истечении указанного времени раствор не сливается, а оставляется до полного остывания. В завершение ёмкость очищается с помощью моющего средства.
- Избегайте резкого перепада температуры. Не кладите в посуду только что приготовленную горячую еду. Дождитесь пока она остынет или ополосните кастрюлю тёплой водой. И наоборот, избегайте попадания на тёплую или горячую ёмкость холодной жидкости.
- Не подвергайте эмалированные изделия заморозке. Она приводит к растрескиванию краски.
- Не ставьте пустую кастрюлю на горячую плиту. Это может стать причиной облупливания верхнего слоя.
Как очистить эмалированную посуду
Соль
Насыпьте 400 г каменной соли на дно, добавьте немного тёплой воды и оставьте отмокать на 3-6 часов. Те части копоти, которые не отошли, попытайтесь оттереть губкой.
Читайте такжеЧайник, утюг и даже стиралку: как очистить любую технику от накипиТакже можно прокипятить полученный солевой раствор в течение получаса.
Уксус 9%
Залейте стакан уксуса в кастрюлю. Подождите пару часов.
Лимонная кислота
Возьмите 50 г порошка, обсыпьте им пригоревшие участки и выдержите минимум 3 часа.
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Автор: Сергей Коломиец