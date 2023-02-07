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Будет идеально чистой: 5 способов, как очистить сковороду от нагара за 5 минут

7 февраля 2023, 02:30
Не обязательно покупать дорогую магазинную химию. Есть ряд эффективных народных способов, как очистить сковороду от нагара и жира в домашних условиях.
Сковорода, сода, лимонная кислота
Есть несколько эффективных способов, как очистить сковороду от нагара/ ua.depositphotos.com

После каждого использования сковородки на ее поверхности внутри остается жир или масло. Но избавиться от таких остатков не так трудно, как очистить сковороду от нагара снаружи. Чтобы не запустить этот процесс и не позволить, чтобы образовался толстый слой нагара, стоит очищать внешнюю поверхность каждый раз после использования сковороды.

Главред собрал 5 простых способов, как отмыть сковороду от нагара с внешней стороны без особых усилий и не тратя на это много времени.

1. Как очистить нагар из чугунной сковородки

Нужно положить сковородку внешней стороной вверх, сверху насыпать по чайной ложке соли, соды и добавить столько же геля для мытья посуды. Всё перемешать и равномерно распределить по поверхности.

Далее положить наверх бумажные салфетки в один слой, чтобы они покрыли всю поверхность. Налить сверху небольшое количество уксуса и дать постоять 5-7 минут. После этого убираем салфетки и моем посуду теплой водой.

2. Еще один способ для чугунной сковородки

Вскипятите воду, налейте ее в большую емкость, добавьте лимонную кислоту из расчета 20 г на каждый литр воды. Далее в этот раствор нужно положить сковородку и оставить до того времени, пока остынет вода. После этого очистить поверхность с помощью губки или жесткой щетки.

3. Как очистить нагар из тефлоновой сковородки

Чтобы не повредить поверхность, нужно подходить к этому вопросу очень осторожно. Лучше не использовать различные лайфхаки, в которых вам советуют применить соду, соль или кислоту. Для очистки такой сковородки лучше не рисковать и использовать бытовую химию, которая имеет концентрированный состав.

4. Как очистить нагар из керамической сковородки

Для такого материала подойдет кипячение с содой и моющим средством. Нужно опустить сковородку в горячую воду, добавить соду и моющее средство. Далее кипятить ее в воде в течение пол часа.

5. Как очистить от нагара алюминиевую сковородку

Такой материал нельзя чистить кислотами и щелочами, он чувствителен к таким веществам. Сильную бытовую химию тоже лучше не использовать, ведь она может повредить поверхность.

В таком случае лучше чистить сковородку с применением соды, также можно использовать для этого жесткую щетку.

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