"Будет еще хуже": врач сделал тревожный прогноз по коронавирусу в октябре

Коронавирус в Украине / Reuters

В Украине ситуация с заболеваемостью коронавирусом в дальнейшем будет ухудшаться, она, вероятно, будет тяжелее, чем в 2020 году. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

По его словам, до середины октября следует ожидать и роста смертности из-за распространения нового штамма Дельта.

"Думаю, ситуация будет хуже, чем Украина перенесла осенью 2020 года и весной 2021, потому что все-таки нужно акцентировать внимание на том, что сегодня превалирует циркуляция "Дельта"-штама, а основной путь его передачи воздушный, он более заразен, передается в 10 раз легче, чем "Альфа"-штам ", — пояснил Алесандрин.

Он добавил, что "клиника" Дельта-штама протекает труднее, чем Альфа-штама.

"Думаю, что те прогнозы, которые все давали, что в середине октября 2021 ситуация значительно ухудшится, и кровати будут заполнены, — мы все это скоро будем наблюдать", — подчеркнул Александрин.

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Он также напомнил, что вакцинацией в Украине охвачено менее 7% групп риска.

"Мы будем наблюдать тяжелые случаи, рост смертности за счет групп риска", — добавил врач.

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По состоянию на утро понедельника, 27 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3007 жителей страны. В том числе заболели 286 детей и 32 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1478 человек; летальных случаев - 94; выздоровели 952 человека.