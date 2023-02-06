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Будет блестеть, как новый: 5 способов, как отмыть налет от чая в термосе

6 февраля 2023, 17:06
Со временем в термосе может появиться налет, "добраться" до которого не просто. Но есть несколько эффективных способов, чем отмыть налет от чая в термосе.
Термос, лимон, горчичный порошок
Есть несколько эффективных способов, как отмыть налет от чая и кофе в термосе/ ua.depositphotos.com, pixabay.com, скрин

Как бы тщательно вы ни старались мыть термос каждый раз после использования, со временем внутри всё равно появляется налет от кофе или крепко заваренного чая. Избавиться от него проблемно из-за конструкции изделия – термос глубокий и имеет узкое горлышко.

Поэтому помыть его рукой внутри нереально, а наматывать тряпку на ложку или нож или использовать другие альтернативные методы – не очень эффективно. При этом простое споласкивание с моющим средством не поможет нормально отмыть налет от чая в термосе.

Среди способов, как убрать налет от чая в термосе, одними из наиболее эффективных являются следующие.

Свежие лимоны

От лимонов нужны свежий сок и мелко покрошенная кожура. И первое, и второе бросаем внутрь термоса, заливаем кипятком и оставляем на несколько часов.

Лимонная кислота

Засыпать в колбу несколько столовых ложек лимонной кислоты, залить кипятком, закрыть крышкой и оставить на 10 часов, время от времени взбалтывая.

Горчичный порошок

Нужно насыпать в тару несколько столовых ложек такого порошка, залить горячей водой и оставить на ночь. Для этого не обязательно брать порошок – можно использовать также просто горчицу.

Уксус

Нужно взять уксус в количестве четверти объема термоса, развести его водой в количестве трех четвертых объема термоса, и заполнить его этим раствором до краев. Затем крепко закрутить крышкой и оставить на несколько часов.

Сода и уксус

Нужно смешать их в равных количествах и залить всё кипятком. Оставить на 10 часов. При этом нужно периодически помешивать содержимое колбы.

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