Будет блестеть как новая: как очистить мойку из нержавейки за 5 минут без химии

Как вымыть мойку из нержавейки на кухне / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Каждая мойка на кухне рано или поздно может потерять свой блеск и требует серьезной очистки. В магазинах достаточно много средств, которые могут очистить раковину. Однако многие из них стоят дорого, не все дают ожидаемый эффект.

К тому же многие хозяйки не хотят использовать химию. Оказывается, отлично справиться с загрязнением смогут некоторые средства, которые найдутся практически в каждом доме. А еще они стоят копейки.

Чем можно отмыть мойку

Отмыть мойку можно с помощью уксуса. Именно он поможет избавиться от темных пятен. Необходимо просто протереть мойку уксусом и оставить на 15-20 минут. После этого необходимо все смыть теплой водой.

Отмыть раковину можно с помощью соды. Мягкой щеткой нужно потереть раковину, а потом смыть водой. Также можно сделать смесь из соды и уксуса. Необходимо смешать 100 г соды и 100 мл уксуса. Средство начнет шипеть. Через 5-10 минут нужно залить все кипятком.

Отличным средством является крахмал. Его нужно разбавить с водой и залить в мойку с закрытым сливом. Это средство необходимо оставить на полчаса, после чего смыть и протереть тряпкой.

Как правильно ухаживать за мойкой из нержавейки

Чтобы сохранить новый вид мойки, не нужно накапливать в ней посуду и остатки еды. Все это может начать гнить и окисляться, что оставить на раковине жирные следы и черные пятна. Железные кухонные принадлежности могут провоцировать появление ржавчины.

Лучше использовать лишь мягкие губки или тряпки, чтобы не оставлять царапин на поверхности.

После каждого мытья посуды не забывайте очистить мойку от грязи. Это можно сделать с помощью обычного мыла или моющего. Для дезинфекции раковины лучше не используйте средства на основе хлора, ведь он может вызвать коррозию.

Отличный внешний вид у мойки также будет, если постоянно протирать её насухо.

Вас также заинтересует: