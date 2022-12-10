Будет блестеть как новая: два секретных продукта, которыми хозяйки с легкостью отмывают ванну

Хозяйки обнаружили, что именно средство из апельсина и соли может отмыть ванную от желтого налета.

Как отмыть ванну от налета / Коллаж фото pixabay

Хозяйки в каждом доме время от времени сталкиваются с необходимостью чистить ванную. Многим приходится покупать агрессивные химические средства, которые помогут избавиться от желтого налета.

Минусов в таких средствах больше, чем плюсов. Они действительно могут отмыть вашу ванную, но цена на некоторые моющее может быть достаточно "кусючей". К тому же эти средства имеют резкий запах, который будет долго выветриваться. Но самым огромным и опасным минусом является большая вероятность получения химического ожога.

Однако если вы ищете безопасный, дешевый, и эффективный вариант, то такой действительно существует и купить его можно в любом магазине, где продаются фрукты. Да-да, вы все правильно поняли. Многие хозяйки обратили внимание на то, что один из фруктов может отлично отмыть ванную от грязи и налета. Кто-то наверняка сейчас подумал о лимоне, но речь пойдет не о нем.

Оказывается, именно апельсин поможет вам очистить поверхности за считанные минуты. Только для этого вам понадобиться еще немного поваренной моли.

Как очистить ванную апельсином и солью

В первую очередь вам необходимо разрезать апельсин пополам. Скорее всего, вам понадобиться лишь одна часть апельсина. Ею нужно хорошенько натереть ванну, после чего поверхность нужно посыпать солью. Вам потребуется примерно полстакана.

Важно: лучше использовать соль без крупных частиц. Если вы отдадите предпочтение соли с крупными частицами, то они могут поцарапать покрытие вашей ванны.

Если на ванной много пятен, то можно сок апельсина и соль оставить на некоторое время. Вам необходимо будет потереть ванную губкой или мягкой щеткой. После этого стоит хорошенько смыть сок и соль теплой водой.

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