glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Будет блестеть как новая: два секретных продукта, которыми хозяйки с легкостью отмывают ванну

10 декабря 2022, 23:02
Хозяйки обнаружили, что именно средство из апельсина и соли может отмыть ванную от желтого налета.
ванна, апельсин
Как отмыть ванну от налета / Коллаж фото pixabay

Хозяйки в каждом доме время от времени сталкиваются с необходимостью чистить ванную. Многим приходится покупать агрессивные химические средства, которые помогут избавиться от желтого налета.

Минусов в таких средствах больше, чем плюсов. Они действительно могут отмыть вашу ванную, но цена на некоторые моющее может быть достаточно "кусючей". К тому же эти средства имеют резкий запах, который будет долго выветриваться. Но самым огромным и опасным минусом является большая вероятность получения химического ожога.

Однако если вы ищете безопасный, дешевый, и эффективный вариант, то такой действительно существует и купить его можно в любом магазине, где продаются фрукты. Да-да, вы все правильно поняли. Многие хозяйки обратили внимание на то, что один из фруктов может отлично отмыть ванную от грязи и налета. Кто-то наверняка сейчас подумал о лимоне, но речь пойдет не о нем.

Оказывается, именно апельсин поможет вам очистить поверхности за считанные минуты. Только для этого вам понадобиться еще немного поваренной моли.

Как очистить ванную апельсином и солью

В первую очередь вам необходимо разрезать апельсин пополам. Скорее всего, вам понадобиться лишь одна часть апельсина. Ею нужно хорошенько натереть ванну, после чего поверхность нужно посыпать солью. Вам потребуется примерно полстакана.

Важно: лучше использовать соль без крупных частиц. Если вы отдадите предпочтение соли с крупными частицами, то они могут поцарапать покрытие вашей ванны.

Если на ванной много пятен, то можно сок апельсина и соль оставить на некоторое время. Вам необходимо будет потереть ванную губкой или мягкой щеткой. После этого стоит хорошенько смыть сок и соль теплой водой.

Вас также заинтересует:

ванна лайфхак уборка интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:02

Будет блестеть как новая: два секретных продукта, которыми хозяйки с легкостью отмывают ванну

23:00

"Услышал голос свыше и пошел на войну": ВСУ ликвидировали оккупанта-учителя православной гимназииВидео

22:50

"Называйте вещи своими именами": Кулеба жестко наехал на Папу РимскогоВидео

22:34

"Будьте счастливы": Лорак шокировала выходом на сцену в Москве и устроила пляски с россиянамиВидео

22:25

Путин и Лавров ведут себя как победители: Эйдман назвал причинуВидео

Реклама
22:15

"Есть четкие анализы разведки": Подоляк заявил, что война в Украине закончится в следующем годуВидео

22:00

Уплетут за обе щеки: какие специи и пряности добавить в суп, чтобы он имел бомбический вкусВидео

21:46

Неадекватный Путин "быкует" и требует, чтобы Украина выплатила компенсации Донбассу – социологВидео

21:24

Чтобы в туалете всегда было чисто: 2 важных правила ухода за ершиком

21:05

"Враг изменил тактику": в ВСУ рассказали, могут ли оккупанты окружить БахмутВидео

20:35

Приметы на 12 декабря: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы беды не случилосьВидео

20:08

Несмотря на вето Венгрии: Совет ЕС согласовал помощь Украине в размере €18 млрдВидео

19:53

Ядерный шантаж Путина: российский социолог назвал главную цель КремляВидео

19:34

"Он просто хочет силой захватить часть Украины": Шольц заявил, что Путин не готов к уступкамВидео

19:21

Мощный удар ВСУ на Запорожье: уничтожены и ранены сотни оккупантов РФВидео

19:11

Кремль уповает на "оружие возмездия" точно так же, как когда-то Гитлермнение

19:10

Плевать на зверское уничтожение украинцев: Лиза Ющенко наводит красоту в Москве

19:05

"Предала Бога": Кулеба резко прошелся по Русской православной церквиВидео

18:51

Угроза пусков с Каспия: появился прогноз сроков новой массированной ракетной атаки РФВидео

18:45

Проиграет, но с "трона" не слезет: Путин не объявит народную войну, ведь не сможет ее возглавить – ЭйдманВидео

Реклама
18:21

"Мы способны на все": Данилов предупредил о жестком ответе на ракетный террор РФВидео

18:16

"Совсем исхудала": Галкин показал еще более стройную Пугачеву в кожаных шортах

17:58

Контрнаступление ВСУ на Донбассе: эксперт спрогнозировал направление и срокиВидео

17:24

"Понимаю, что выстоим. Уже выстояли": Монатик дал концерт и показал фото разрушений в ХарьковеВидео

17:17

ВСУ уничтожили полковника РФ – начальника штаба военной базы оккупантовВидео

16:59

"Холостяк" Топольский рассказал, сколько зарабатывает и сколько тратит в месяцВидео

16:59

Благодарю за все и за себя хорошенькую: Повалий поздравила себя с днём рождения и забыла, сколько ей лет

16:49

"Частичная" мобилизация пошла не по плану: в РФ 12-летнему школьнику пришла повестка в военкоматВидео

16:44

В ФРГ поставили на место Макрона: РФ имела гарантии безопасности и сама отказалась от нихВидео

15:59

"Есть погибшие и раненые": в Крыму сгорела казарма с мобилизованными на войну в УкраинуВидео

15:27

Самостоятельный выбор возраста выхода на пенсию: в Пенсионном пояснили, как это работаетВидео

15:22

"Ось зла": у Зеленского рассказали об опасности сотрудничества РФ и ИранаВидео

15:16

"Мир в обмен на территории исключен": война в Украине должна завершиться поражением Путина - ДжонсонВидео

15:00

Горели и взрывались два часа: на Запорожье ВСУ уничтожили ЗРК С-300 вместе с оккупантамиВидео

14:39

Зверев стал похож на бульдога: полностью изуродовал лицо

14:36

Блэкаут в Одессе: отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры

14:36

Сколько нужно держать градусник: как правильно пользоваться термометромВидео

14:22

Новые цели для ударов: журналисты показали военные объекты оккупантов в КрымуФотоВидео

14:13

Эйдман рассказал, опасен ли для Украины план Путина по срыву поставок ВСУ западного оружияВидео

14:06

Как избавиться от неприятного запаха из пылесоса: 7 простых способов, чтобы забыть о проблеме навсегда

Реклама
14:04

Приехал убивать земляков: ВСУ ликвидировали экс-депутата облдумы из Саратова родом из-под КиеваВидео

13:46

"Я по-прежнему у руля": СМИ выяснили, зачем Путин вылез из бункера и часто выходит на публикуВидео

13:38

Достанет до Москвы: в Укроборонпроме рассказали об испытании ударного дрона-камикадзеВидео

13:23

Жана-Клода Ван Дамма неожиданно "засекли" с визитом на Закарпатье

13:03

"Мощное доказательство, что все идет по назначению": Кислица ответил на истерику РФ по западному оружиюВидео

12:49

Догнала карма за разбитый герб Украины: ВСУ уничтожили коллаборанта - "звезду" росТВВидео

12:45

У Германии нет систем Patriot, которые она могла бы передать Украине – МИД ФРГ

12:38

Гороскоп Таро для Скорпионов на 2023 год: изобилие и большие переменыВидео

12:14

"Борода" долетался: ВСУ уничтожили майора РФ - путинского пилота-асаВидео

12:06

"Они себе копали могилу, их расстреляли": вагнеровец рассказал о казнях наемников за отказ воеватьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять