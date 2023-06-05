Будет безумный урожай: чем подкормить морковь, чтобы она была большой

Как ухаживать за морковью после посадки, чтобы иметь красивый и большой урожай - читайте полезные советы.

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Выращивание моркови без полива / коллаж: Главред, фото: instagram / larksukraine, instagram / tut_bude_shef_

Что нужно сделать, чтобы получить хороший урожай моркови и не затрачиваться на дорогостоящие удобрения и системы полива. Морковь содержит в себе полезные микроэлементы и витамин А. Опытные хозяева знают и делятся опытом, как вырастить полезный овощ в домашних условиях. Главред собрал полезные советы.

Выращивание моркови от А до Я

Обычно семена моркови высевают сразу после обработки огорода. Чаще всего весной это приходится на конец марта или начало апреля. Также некоторые высевают морковь летом, тогда используют ранние или гибридные сорта моркови, которые высеваются не ранее 20 июля. Когда морковь растет и начинает пробиваться сквозь землю, то необходимо вовремя подкармливать, полоть междурядья, убирать сорняки и защищать от вредителей. Чтобы морковь быстрее росла и имела хороший урожай, то не нужно забывать о влаге. Морковь стоит поливать часто, но небольшими дозами, для поддержания влаги в земле. Когда морковка заметно растет, надо увеличивать норму полива овощей.

Также не стоит забывать о защите моркови от вредителей. Самыми распространенными являются: морковная муха, моль, проволочник, тля и другие. Для их уничтожения рекомендуют применение инсектицидов. Чтобы убрать морковную муху лучше применить Борей, ЖукОФФ, Престо и Аншлаг.

Что любит морковь

В течение вегетационного периода морковь советуют подкормить дважды: через месяц после появления всходов, а затем подождать еще два месяца и снова подкормить. Есть хорошие методы подкормки морковок.

Для первых подкормок моркови нужно два стакана пепла из дерева, столовая ложка нитрофоски, 20 граммов калийной селитры и добавить по 15 граммов суперфосфата и мочевины на ведро воды. Вносить удобрение нужно после полива моркови. Морковь можно подкормить и дрожжевым раствором. Для этого нужно взять ведро теплой воды и добавить туда и тщательно размешать в в воде 100 граммов дрожжей, добавить еще две столовых ложки сахара. Этот сироп должен настояться около двух часов. Перед поливом моркови - хорошо перемешать раствор. Хорошим методом для питания моркови является настой из крапивы. Крапива содержит в себе полезные микроэлементы, именно те, что надо для моркови. Для приготовления такого настоя требуется примерно 14 дней. Затем раствор надо разбавить с водой и можно поливать. Во время готовки крапивного раствора есть один нюанс - неприятный запах, который появится через 2-3 дня после настаивания крапивы. Стоит поставить в место, которое проветривается и закрыть крышкой. Морковь очень любит настой с сульфатом калия (буквально 6-7 граммов идет на ведро воды на квадратный метр). После полива моркови этим раствором, корнеплоды будут лучше расти и будут иметь более сладкий вкус.

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