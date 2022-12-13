Будет пышным и свежим даже через неделю: 5 правил, как хранить хлеб

Если соблюдать несколько простых условий, хлеб долго не будет черстветь и плесневеть. Тогда в магазин придется бегать гораздо реже.

Есть несколько правил, как правильно хранить хлеб/ ua.depositphotos.com, Instagram

Хлеб – один из самых важных продуктов на нашем столе и довольно часто №1 в списке, с которым мы идем за покупками в магазин. Бывают случаи, когда хотелось бы купить его с запасом, чтобы за день-два не пришлось снова бежать в магазин. Но мы от этой идеи чаще всего отказываемся, ведь боимся, что хлеб просто испортится.

Такой важный продукт и вправду привередлив к хранению, и это часто создает неудобства из-за постоянной необходимости снова бежать в магазин и "обновлять запасы".

Но на самом деле срок хранения хлеба можно продлить, если знать основные тонкости и правила этого процесса. Итак, давайте разбираться, как правильно хранить хлеб, чтобы он дольше не портился.

1. На целлофан – табу

Нельзя хранить хлеб и хлебобулочные изделия в целлофановых пакетах. Возможно, для некоторых такой вариант хранения кажется достаточно удобным. Однако этот материал не пропускает воздух, и, как следствие, внутри повышается влажность и собирается конденсат. А это в свою очередь может повлечь за собой появление плесени на хлебе.

Употреблять такой продукт уже опасно, поэтому, если вас постигла эта проблема, лучше выбросить испорченный хлеб, чтобы не навредить собственному здоровью.

2. Бумажный пакет – хороший выбор

Если целлофан использовать нельзя, то бумажные пакеты как раз очень пригодятся для хранения хлеба. Продукт нужно защитить от внешней среды, и бумажный пакет с этим прекрасно справится. Так как он пропускает воздух, то внутри не будет скапливаться влага.

3. Хранение в хлебнице тоже имеет свои правила

Если вы храните хлеб в хлебнице, она должна иметь различные отсеки. Ведь нельзя разные виды хлеба класть рядом – они все хранятся не одинаковое количество времени. Если же заплесневеет один – выбросить придется все.

Если же хлебница без отсеков, тогда по крайней мере нужно хранить буханки в разных бумажных пакетах.

4. Лучше не хранить в холодильнике

В холодильнике хлеб очень быстро черствеет. Лучшая среда для таких продуктов – комнатная температура.

Однако если вы не собираетесь съесть хлеб в ближайшие дни, то всё таки будет лучше воспользоваться помощью холодильника. Он защитит продукт от плесени и сможет держать его свежим в течение недели. В таком случае нужно хранить его в целлофановом пакете, но сделать там несколько дырочек, что хлеб мог "дышать".

5. Хлеб можно замораживать

Если нужно очень долго хранить хлеб или хлебобулочные изделия, их можно заморозить. Лишь стоит помнить, что после разморозки продукт может быстро зачерстветь. Поэтому стоит класть его в морозилку уже порезанным на кусочки – так будет легче достать и разморозить только нужную порцию.

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