Брокколи и шпинат: как восстановить и улучшить зрение с помощью правильного питания

Какие продукты полезны для зрения / ua.depositphotos.com

Следить за здоровьем глаз невозможно в отрыве от состояния всего организма. Прежде всего проблемы со зрением могут коснуться курящих, людей с лишним весом, артериальной гипертензией, сахарным диабетом.

Эксперт мирового уровня в области диетологии Оксана Скиталинская рассказала НВ о том, что правильное питание не менее важно для здоровых глаз, чем своевременный визит к офтальмологу.

Какие продукты полезны для зрения

Проблемы со зрением часто связаны с сопутствующими заболеваниями и вредными привычками. Прежде всего, жалобы на плохое зрение могут быть связаны с курением, лишним весом, артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Предотвратить такие проблемы можно с помощью правильного питания.

Диетология Оксана Скитылинская рекомендует для профилактики плохого зрения добавлять в рацион зеленые продукты:

шпинат

брокколи

зеленый горошек

петрушку, укроп

брюссельскую капусту и капусту Кале.

По словам диетолога, зелень следует есть вместе с маслами, иначе полезные для зрения каротиноиды не усваиваются. Эксперт также рекомендует не забывать о важности витамина С и жирных кислот омега-3, которые есть в составе ягод, фруктов и рыбы.

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Чтобы зеленые блюда смаковали больше, мы решили поделиться вкусным способом приготовления брокколи

Как вкусно запечь брокколи / Pixabay

Ингредиенты

700 граммов брокколи;

3 столовых ложки оливкового масла;

1 столовая ложка сливочного масла;

1 столовая ложка хереса или красного винного уксуса;

1 чайная ложка дижонской горчицы;

соль и черный перец по вкусу.

Способ приготовления

Шаг 1. Брокколи ополосните под водой, нарежьте соцветия и стебли. Переместите в емкость, добавьте оливковое масло, соли и перца.

Брокколи ополосните под водой, нарежьте соцветия и стебли. Переместите в емкость, добавьте оливковое масло, соли и перца. Шаг 2. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите брокколи. Духовку разогрейте до 225 градусов и готовьте овощи 15 – 20 минут до появления хрустящей корочки.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите брокколи. Духовку разогрейте до 225 градусов и готовьте овощи 15 – 20 минут до появления хрустящей корочки. Шаг 3. Переместите брокколи в емкость, добавьте сливочное масло, уксус и горчицу. Можете дополнительно приправить солью и перцем и смаковать.

Брокколи спасет зрение / Pixabay

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