Брокколи и шпинат: как восстановить и улучшить зрение с помощью правильного питания

Чтобы заботиться о своем зрении в долгосрочной перспективе, лекарства и очки не всегда пригодятся. Важное место в здоровье глаз занимает способ питания.
Следить за здоровьем глаз невозможно в отрыве от состояния всего организма. Прежде всего проблемы со зрением могут коснуться курящих, людей с лишним весом, артериальной гипертензией, сахарным диабетом.
Эксперт мирового уровня в области диетологии Оксана Скиталинская рассказала НВ о том, что правильное питание не менее важно для здоровых глаз, чем своевременный визит к офтальмологу.
Какие продукты полезны для зрения
Проблемы со зрением часто связаны с сопутствующими заболеваниями и вредными привычками. Прежде всего, жалобы на плохое зрение могут быть связаны с курением, лишним весом, артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Предотвратить такие проблемы можно с помощью правильного питания.
Диетология Оксана Скитылинская рекомендует для профилактики плохого зрения добавлять в рацион зеленые продукты:
- шпинат
- брокколи
- зеленый горошек
- петрушку, укроп
- брюссельскую капусту и капусту Кале.
По словам диетолога, зелень следует есть вместе с маслами, иначе полезные для зрения каротиноиды не усваиваются. Эксперт также рекомендует не забывать о важности витамина С и жирных кислот омега-3, которые есть в составе ягод, фруктов и рыбы.
Чтобы зеленые блюда смаковали больше, мы решили поделиться вкусным способом приготовления брокколи
Ингредиенты
- 700 граммов брокколи;
- 3 столовых ложки оливкового масла;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 1 столовая ложка хереса или красного винного уксуса;
- 1 чайная ложка дижонской горчицы;
- соль и черный перец по вкусу.
Способ приготовления
- Шаг 1. Брокколи ополосните под водой, нарежьте соцветия и стебли. Переместите в емкость, добавьте оливковое масло, соли и перца.
- Шаг 2. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите брокколи. Духовку разогрейте до 225 градусов и готовьте овощи 15 – 20 минут до появления хрустящей корочки.
- Шаг 3. Переместите брокколи в емкость, добавьте сливочное масло, уксус и горчицу. Можете дополнительно приправить солью и перцем и смаковать.
Читайте такжеПочему дети так не любят брокколи и цветную капусту: оказывается, всё не так просто
Ранее диетолог Андрей Невский рассказал, как приготовить куриное филе с арахисом и овощами. Способ приготовления превращает суховатую куриную грудку в мягкую и сочную, а соединение диетического мяса, овощей и орехов соответствует правилам здорового питания.