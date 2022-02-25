Британский премьер-министр раскрасил свою официальную резиденцию цветами флага Украины

Также Борис Джонсон обратился к украинцам на украинском языке.
В официальном Twitter-аккаунте премьер-министра Великобритании появилась фотография резиденции Бориса Джонсона, оснащенная подсветкой желто-синих цветов.
Проекция имитирует флаг Украины. Таким образом премьер-министр выражает свою поддержку украинскому народу.
Сообщение к фотографии написано на английском и украинском языках.
"Сполучене Королівство стає разом з Україною та її народом, який мужньо захищає свою свободу та демократію", - написал Джонсон.
The UK stands with Ukraine and its people as they courageously defend their freedom and their democracy.
Сполучене Королівство стає разом з Україною та її народом, який мужньо захищає свою свободу та демократію.
???? pic.twitter.com/rjL6xggco3— UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 24, 2022Реклама
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Российской Федерации. Он призвал их выйти на протесты против войны в Украине.
Такое заявление президент страны сделал в рамках своего экстренного брифинга. "Всем в Российской Федерации, кто не потерял совесть, время выйти с протестами против войны с Украиной", - заявил Зеленский.
Также более полумиллиона человек уже подписали петицию с требованием остановить войну с Украиной.
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