Британский премьер-министр раскрасил свою официальную резиденцию цветами флага Украины

Борис Джонсон украсил свою резиденцию цветами Украины / twitter.com/10DowningStreet

В официальном Twitter-аккаунте премьер-министра Великобритании появилась фотография резиденции Бориса Джонсона, оснащенная подсветкой желто-синих цветов.

Проекция имитирует флаг Украины. Таким образом премьер-министр выражает свою поддержку украинскому народу.

Сообщение к фотографии написано на английском и украинском языках.

"Сполучене Королівство стає разом з Україною та її народом, який мужньо захищає свою свободу та демократію", - написал Джонсон.

The UK stands with Ukraine and its people as they courageously defend their freedom and their democracy.



Сполучене Королівство стає разом з Україною та її народом, який мужньо захищає свою свободу та демократію.



???? pic.twitter.com/rjL6xggco3 Реклама February 24, 2022

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Российской Федерации. Он призвал их выйти на протесты против войны в Украине.

Такое заявление президент страны сделал в рамках своего экстренного брифинга. "Всем в Российской Федерации, кто не потерял совесть, время выйти с протестами против войны с Украиной", - заявил Зеленский.

Также более полумиллиона человек уже подписали петицию с требованием остановить войну с Украиной.

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