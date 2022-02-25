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Британский премьер-министр раскрасил свою официальную резиденцию цветами флага Украины

25 февраля 2022, 19:58

Также Борис Джонсон обратился к украинцам на украинском языке.

Борис Джонсон украсил свою резиденцию цветами Украины / twitter.com/10DowningStreet

В официальном Twitter-аккаунте премьер-министра Великобритании появилась фотография резиденции Бориса Джонсона, оснащенная подсветкой желто-синих цветов.

Проекция имитирует флаг Украины. Таким образом премьер-министр выражает свою поддержку украинскому народу.

Сообщение к фотографии написано на английском и украинском языках.

"Сполучене Королівство стає разом з Україною та її народом, який мужньо захищає свою свободу та демократію", - написал Джонсон.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Российской Федерации. Он призвал их выйти на протесты против войны в Украине.

Такое заявление президент страны сделал в рамках своего экстренного брифинга. "Всем в Российской Федерации, кто не потерял совесть, время выйти с протестами против войны с Украиной", - заявил Зеленский.

Также более полумиллиона человек уже подписали петицию с требованием остановить войну с Украиной.

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