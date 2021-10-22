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Британские ученые объяснили, как распознать ковидный кашель

22 октября 2021, 04:19
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На кашель жаловались 68% заболевших коронавирусом. Однако врачи напоминают, что данный симптом может говорить и о других болезнях.

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Кашель - это один из симптомов коронавируса / ua.depositphotos.com

Кашель – второй наиболее распространенный симптом COVID-19, о котором сообщают 68% людей, заразившихся коронавирусом. В то же время кашель может быть и признаком ОРВИ или гриппа, поэтому важно их различать.

Как распознать ковидный кашель, рассказали британские медики. Их цитирует издание The Mirror.

Так, по словам экспертов, если вы заразились коронавирусом, то "особенности" кашля будут следующими:

  • он будет сухим;
  • вы не будете страдать от мокроты;
  • кашель будет "глубоким".

При этом врачи напоминают, что данный симптом может говорить и о других болезнях, которые, к примеру, спровоцированы аллергией, курением, астмой или ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью). Поэтому, чтобы исключить коронавирус, необходимо сделать ПЦР-тест, если обнаружили у себя вышеперечисленные симптомы.

Как сообщал Главред, при ОРВИ у ребенка могут возникать приступы кашля без остановки, рассказал известный педиатр Евгений Комаровский. По его словам, в некоторых случаях нужны неотложные действия еще до прибытия медиков. Врач рассказал, что делать родителям при приступах кашля у ребенка, поскольку помощь является обязательной.

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здоровье коронавирус кашель COVID-19 коронавирус новости
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