Боятся как огня, но это их не останавливает: зачем кошки трогают лапой воду

Будьте готовы, что ваша любимая кошка может часто трогать лапой воду.

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Зачем кошки трогают лапой воду / pixabay.com

Коты - любопытные существа, которые всегда находятся в поиске приключений. Многие любители кошек заметили, что их питомцы часто играют с водой, зачастую царапая поверхность лапой.

Кошки - бывшие хищниками

В их природе ловить рыбу и других мелких животных, находящихся в воде. Царапая поверхность воды, они создают колебания, которые могут привлечь рыбу. Это может быть инстинктивной реакцией, даже если коты не имеют возможности ловить добычу.

Коты играют с водой, чтобы удовлетворить свою любопытство

Кошки любят исследовать новые предметы и окружения. Игра с водой может быть способом для них узнать, как она реагирует на их движения. К тому же, коты могут чувствовать тепло от воды и наслаждаться этим ощущением.

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Игра с водой - способ развлечься и расслабиться

Кошки, как и люди, могут быть склонны к беспокойству и стрессу. Игра с водой может стать для них способом снять напряжение и расслабиться. К тому же, коты могут просто наслаждаться звуком и видом воды, которая касается их лап.

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