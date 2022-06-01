Ботву от редиски используют в народной медицине и кулинарии: в чем ее польза

Ботву от редиски используют в народной медицине и кулинарии / скриншот

Редиска - один из ранних овощей, которые используются в салатах. Его польза неоспорима - яркий, сочный, весенний, богатый аскорбиновой кислотой овощ содержит полезную для кишечника клетчатку.

Мало кто знает, что даже ботву от редиски можно использовать с пользой в кулинарии. Ее даже применяют в народной медицине.

Прежде всего, употреблять в салатах, причем любых салатах и в любой пропорции. А если еще и сочетать ботву со свежей зеленью укропа, петрушки и лука, то салат получится супервитаминный. Ботва редиса может послужить приправой к первым блюдам, мясу, рыбе, картошке. Ботву можно тушить как капусту и употреблять с различными гарнирами.

Кроме того, ее можно заготавливать на зиму. То есть, сушить, замораживать в морозильной камере, мелко резать и перетирать с солью, после чего закрывать в стеклянные банки.

Ботва редиски в медицине

Хоть официальная медицина не склонна использовать лечебные свойства ботвы редиски, но народные целители накопили достаточный опыт применения этой зелени в борьбе с:

авитаминозом;

проблемами в деятельности желудочно-кишечного тракта;

отсутствием аппетита;

запорами;

сахарным диабетом;

геморроем; проблемами в желчевыводящих путях;

отёками;

астмой.

Народные целители делают настой на зелени редиса, которые обладают общеукрепляющими, противовоспалительными и бактерицидными свойствами. Чтобы изготовить такое средство, необходимо 1 ст. л. измельчённой редисочной зелени залить стаканом кипятка и в течение 60 минут настоять.

Кому лучше не есть ботву от редиски

Особых противопоказаний к применению ботвы редиса нет, но так как в ней тоже содержится горчичное масло, то людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, лучше не злоупотреблять ботвой.

Читайте такжеЕсли уже надоели салаты: 5 быстрых рецептов с зеленым лукомС осторожностью нужно подходить к употреблению ботвы людям с заболеваниями щитовидной железы. При обострении желчного пузыря, гастрита или язвы желудка ботву, как и корнеплод редиса, лучше исключить из рациона.

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