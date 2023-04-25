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Борется с менструальными болями и высоким сахаром: чем полезен имбирь и как его принимать

Алена Кюпели
25 апреля 2023, 09:40 обновлено 25 апреля, 09:46
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Имбирь можно использовать в свежем, сушеном, порошкообразном виде, в виде масла или сока.
Лимон, имбирь
Имбирь буквально можно считать лекарством / Gastronom

Имбирь — одна из самых полезных (и самых вкусных) специй на планете. Он принадлежит к семейству Zingiberaceae и тесно связан с куркумой, кардамоном и калганом.

Корневище (подземная часть стебля) обычно используется как пряность. Его часто называют имбирным корнем или просто имбирем.

Имбирь можно использовать в свежем, сушеном, порошкообразном виде, в виде масла или сока. Это очень распространенный ингредиент в рецептах. Иногда его добавляют в обработанные пищевые продукты и косметику. В этой статье мы будем разбираться, можно ли есть корень имбиря в сыром виде, можно ли заливать кипятком имбирь, а также узнаем, в чем польза сырого имбиря.

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Борется с микробами

Определенные химические соединения в свежем имбире помогают организму бороться с микробами. Они особенно хорошо останавливают рост бактерий, таких как кишечная палочка и шигелла, а также могут сдерживать такие вирусы, как РСВ.

Сохраняет ваш рот здоровым

Антибактериальная сила имбиря также может сделать вашу улыбку ярче. Активные соединения в имбире, называемые гингеролами, препятствуют росту бактерий полости рта. Эти же бактерии могут вызывать пародонтоз, серьезную инфекцию десен.

Успокаивает тошноту

Имбирь помогает, если вы пытаетесь облегчить тошноту, особенно во время беременности. Имбирь может избавлять от накопленного газа в кишечнике. Он также может помочь справиться с морской болезнью или тошнотой, вызванной химиотерапией.

Успокаивает воспаленные мышцы

Имбирь не избавит от мышечной боли на месте, но со временем он может укротить болезненность. В некоторых исследованиях у людей с мышечными болями из-за упражнений, которые принимали имбирь, на следующий день было меньше боли, чем у тех, кто этого не делал.

Облегчает симптомы артрита

Имбирь обладает противовоспалительным действием, то есть уменьшает отек. Это может быть особенно полезно для лечения симптомов как ревматоидного артрита, так и остеоартрита. Вы можете облегчить боль и отек, приняв имбирь внутрь или наложив имбирный компресс или пластырь на кожу.

Снижает уровень сахара в крови

Одно недавнее небольшое исследование показало, что имбирь может помочь вашему организму лучше использовать инсулин. Необходимы более масштабные исследования, чтобы увидеть, может ли имбирь помочь улучшить уровень сахара в крови.

Облегчает менструальные боли

Есть менструальные боли? Порошок имбиря может помочь. В исследованиях женщины, которые принимали 1500 миллиграммов порошка имбиря один раз в день в течение 3 дней во время цикла, чувствовали меньше боли, чем женщины, которые этого не делали.

Можно ли добавлять имбирь в чай? Вы когда-нибудь пили настоящий свежий имбирный чай? Он успокаивает и бодрит одновременно. Имбирный чай пьют веками, и все же он только недавно попал в поле моего зрения.

Сколько нужно имбиря на чашку чая?

  • Тонко нарежьте свежий имбирь. Вам не нужно сначала очищать его, но промойте его и соскребите всю видимую грязь. Планируйте использовать примерно три сантиметра имбиря на чашку чая.
  • В кастрюле смешайте имбирь с пресной водой (используйте одну чашку воды на порцию).
  • Доведите смесь до кипения на сильном огне. При необходимости уменьшите огонь, чтобы поддерживать мягкое кипение.
  • Варить на медленном огне пять минут (или до 10 минут, если вы хотите очень крепкий чай). Процедите чай через мелкое сито, чтобы собрать весь имбирь. При желании подайте к чаю тонкую дольку лимона или апельсина для дополнительной кислотности. Вы также можете добавить маленькую каплю меда или кленового сиропа, который смягчит жгучий вкус имбиря.

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имбирь
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