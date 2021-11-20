Борьба за жизнь и потеря электората: астролог составил страшный прогноз для Джозефа Байдена

Астролог предупредил Байдена о большой угрозе / Фото Reuters

20 ноября американский президент Джозеф Байден отмечает свой 79-ый день рождения. Новый год жизни Байдена будет связан с огромной опасностью. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс, составивший гороскоп для лидера США.

По мнению астролога, Джозефа Байдена ждут большие проблемы со здоровьем.

"В гороскопе на ближайший год у Байдена ярко выражен Дом смерти, могилы. Все планеты расположились в самом низу его гороскопа. Потому есть серьезные причины волноваться за здоровье Байдена и его способность двигаться. Он очень рискует слечь и попасть в больницу", – отметил Влад Росс.

По словам астролога, Сатурн, символ опасных ситуаций, восходит в годовом соляре американского президента, что указывает на крайне сложный год в его жизни.

"Байдену предстоит серьезная борьба за здоровье, большое сражение, чтобы превозмочь свою болезнь и сложные ситуации. Болезнь его запущена настолько, что он может забывать, где находится – Альцгеймер будет процветать", – прогнозирует Росс.

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Более того, Луна в Доме могилы в гороскопе Джозефа Байдена говорит о том, что он неожиданно может отправиться на тот свет, предостерег астролог.

Кроме того, по прогнозу Влада Росса, для Джозефа Байдена ближайший год будет годом дальнейшего падения репутации и потери электората.

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"Рано или поздно Байдена на посту президента США сменит женщина. Как раз в 2022 году Байден может уйти на покой по состоянию здоровья, и далее править будет женщина", – резюмировал Росс.

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