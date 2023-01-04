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Большой секрет маленького семечка: 4 способа вкусно использовать семена льна для железного здоровья

4 января 2023, 12:51
Льняные семена - суперфуд за копейки. В каждой семечке - целая сокровщница полезных микроэлементов.
Семена льна
Чем полезно семя льна и как его применять / pixabay.com

Суперфудов всех мастей и вкусов в последнее время появилось настолько много, что волей-неволей начинаешь сомневаться в их эффективности. Тогда свой взгляд стоит обратить в сторону семян льна.

Коричневые семечки хранят под своей жесткой оболочкой целый клад из полезных веществ. Нужно лишь знать, как извлечь из льняных семян максимум пользы. К тому же они могут быть не таким уж и безобидными, какими кажутся на первый взгляд.

Главред расскажет, зачем употреблять семена льна, как это делать с наибольшей пользой, и когда в употреблении суперфуда стоит остановиться.

Чем полезны семена льна?

Онлайн-издание Medical News Today называет целых 5 поводов для ежедневного употребления 10 г (столовая ложка) семян льна.

1. Льняные семена – рекордсмен среди продуктов растительного происхождения по содержанию жирных кислот – Омега-3 и альфа-линоленовой (ALA), которые укрепляют мышцы сердца и используются в качестве профилактики инсульта и прочих сердечно-сосудистых заболеваний. В чайной ложке (2.5 г) молотого льна содержится до 700 мг полезных жирных кислот.

2. Из-за регулярного употребления семян льна в организме снижается уровень "плохого" холестерина – ALA-кислота и клетчатка, которых в суперфуде в избытке, очищает сосуды от отложений и препятствует образованию жировых бляшек.

3. Неприятные ощущения и боль в груди во время ПМС, с которыми сталкиваются многие женщины, можно снизить регулярным употреблением семян льна – обычно результат становится заметен после 2 месяцев ежедневного употребления 2 столовых ложек молотых семян льна.

4. Льняные семена часто назначают при гастрите и язвенных болезней из-за его высокой обволакивающей способности.

Семена льна
Что будет если каждый день принимать семена льна / pixabay.com

Пятый повод еще до конца не изучен, однако уже показывает положительные результаты: линганы (антиоксиданты, которыми богаты семена льна) повышали уровень защиты мышей, которые его регулярно употребляли, от радиации, в отличие от их сородичей, которых суперфудом не кормили. По понятным причинам подобные эксперименты проводятся крайне редко, и не касались людей. Тем не мене, результат захватывающий. Линганов в семенах льна в 800 раз больше, чем в каком либо другом продукте. Это не значит, что употребление суперфуда даем иммунитет к радиации и делает вас суперчеловеком, однако лен может стать полезным инструментом профилактики.

Семена льна – как принимать?

Несмотря на то, что льняные семена давно заслужили славу суперфуда, к ним по-прежнему подходят с предельной осторожностью – неприметные семечки выглядят жесткими и доверия не внушают.

Но обманываться насчет их внешнего вида не стоит. При правильном и регулярном приеме они могут сослужить хорошую службу. Для этого стоит придерживаться двух главных правил:

1. Употреблять лучше всего измельченные обжаренные семена. Так они лучше перевариваются. К тому же некоторые ученые предполагают, что сырые семена или недозревшие семечки несут больше вреда, чем пользы.

2. Семена льна нужно есть, запивая большим количеством воды или любой другой жидкости. Из-за сильных вяжущих свойств льняного семени, его тандем с малым количеством жидкости может привести к дискомфорту в животе, вздутию или даже запорам.

Семена льна
Семена льна: польза и как принимать / pixabay.com

Конечно, лен можно принимать, просто поедая его ложкой из пакета (для этого можно купить готовый порошок или смолоть семена самостоятельно в кофемолке). А можно ввести пищевую добавку в свой ежедневный рацион с максимальным вкусом и пользой. Например:

1. Приготовить питательный коктейль: на 200 мл теплой воды используйте 1-2 чайные ложки молотых льняных семян. Тщательно перемешать и дать настояться под крышкой 7-10 минут. Для вкуса можно добавить любой подсластитель, который вам по душе, или обойтись без него.

2. Добавить семена в молотом виде в утренний прием пищи – овсянку, любую другую кашу или хлопья. Также их можно вмешать в йогурт (густой или питьевой) или другие кисломолочные продукты, которые вы предпочитаете употреблять в пищу.

3. Молотые семена льна можно использовать в качестве добавки в тесто для домашнего хлеба или в мясной фарш перед приготовлением котлет, тефтелей и пр. Полезные вещества, которые содержатся в семенах, не боятся термической обработки.

4. Приготовить льняной кисель. Варить ничего не нужно! На 2 стакана крутого кипятка – 3-5 чайных ложек молотого льна. Тщательно перемешать, и настаивать 8 часов (можно оставить на ночь, а к утру наслаждаться результатом). Когда кисель будет готов, процедить его от остатков семян (необязательная процедура) и принимать в течение по полстакана дважды в день за полчаса до приема пищи.

Семена льна
Как правильно кушать семена льна / pixabay.com

Семена льна: противопоказания

Лен соблазнителен в своей простоте употребления и обилии полезных веществ. Тем не менее, его нежелательно употреблять определенным категориям людей:

  • Женщинам во время беременности и кормления грудью – доподлинно пока не известно, как семена льна, а точнее – содержащиеся в них фитоэстрогены, влияют на плод и молоко
  • Людям, которые регулярно страдают от запоров и вздутий – лен может усугубить непроходимость кишечника
  • Лишь после консультации с лечащим врачом рекомендуется употреблять семена льна тем, кто имеет проблемы со свертываемостью крови. К этой же категории можно отнести людей, которые на регулярной основе употребляют препараты по разжижению крови
  • Семена льна снижают уровень сахара в крови, поэтому и диабетикам стоит с осторожностью вводить семена льна в свой рацион.
  • Гипотоники также должны внимательней относиться к употреблению семян льна из-за их способности снижать кровяное давление.

Побочные эффекты чрезмерного употребления суперфуда под неприметным названием "семена льна" малоизучены. Ученые из Министерства сельского хозяйства США утверждают, что передозировка льном возможна лишь в тех случаях, когда семена в том или ином виде составляют более 12% от всего дневного рациона человека. В таком случае побочные эффекты будут напоминать обычное расстройство желудка (тошнота, диарея, вздутие и метеоризм), и бороться с ними нужно симптоматически.

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