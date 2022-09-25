УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Большой куш и невероятная удача: 3 знака зодиака – в списке везунчиков недели

25 сентября 2022, 17:28

Для них все сложится наилучшим образом.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

Трем представителям зодиакального круга эта неделя подарит уникальные возможности и шанс изменить жизнь к лучшему. Они смогут укрепить финансовое положение и достичь задуманного.

О том, кому из знаков зодиака средина осени преподнесет щедрые подарки, а кто будет пробивать дорогу к успеху, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Астрологи назвали знаки, которым повезет больше всего на следующей неделе. С 26 сентября по 2 октября их ждут неожиданные повороты событий.

Профессиональные успехи

Эта неделя принесет Ракам изменения в профессиональной деятельности. Не исключено заманчивое деловое предложение. Появится шанс принять участие в интересном проекте, который принесет прибыль. Те представители знака, которые в поиске работы могут найти вакансию мечты с лучшими условиями труда и заработной платой. Не исключены и денежные поступления из неожиданных источников. Они позволят побаловать себя приятными покупками.

Красивая романтическая история

На этой неделе фокус внимания Стрельцов будет направлен на личную жизнь. Вам удастся наладить отношения с родственниками и избежать разногласий. Получится укрепить союз и со своей второй половинкой. Вы настроены больше времени проводить со своим любимым человеком, окружая его заботой и вниманием. Свободные представители знака смогут встретить человека, который заставит сердце биться чаще. Отношения, которые начнутся на этой неделе, могут перерасти в красивую историю любви.

Читайте такжеГороскоп Таро на неделю 26 сентября – 2 октября: Львам – воплощение мечты, Скорпионам – важный урок, Рыбам – успех

Удача в деньгах

Представители воздушного знака на этой неделе будут заняты решением финансовых вопросов. Тем более, что денежная удача на их стороне. Вы притягиваете деньги словно магнитом. Возможно заключение выгодной сделки и или подписание контракта. Однако, чтобы Водолеям не растерять удачу, не стоит ввязываться в сомнительные авантюры и рисковые мероприятия. Честность и искренность станут ключом вашего успеха.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:56

"План выполнен": Аксенов цинично заявил о завершении мобилизации в Крыму

17:30

Если в Кремле захотят избавиться от Путина, Россию ждут масштабные протесты – ФейгинВидео

17:28

Большой куш и невероятная удача: 3 знака зодиака – в списке везунчиков неделиВидео

17:07

Оккупанты пытают даже женщин: в плену находятся около 2500 украинцев - ВерещукВидео

17:07

Попытка "зачистки": у Зеленского отреагировали на массовую мобилизацию крымских татарВидео

Реклама
16:54

"Страшко" из популярного сериала рассказала, будет ли возвращаться в УкраинуВидео

16:44

Что делать, если болит горло и когда обращаться за помощью

16:43

Чтобы было чисто и без запаха: как правильно убирать кошачий лоток

16:29

Приметы на 26 сентября: какие 5 вещей запрещено делать, чтобы проблемы со здоровьем не привлечьВидео

16:26

Освобожденные из плена пограничники находятся в тяжелом состоянииВидео

16:07

Вернулась из Италии защищать родину: в боях за Украину погибла доброволец "Квитка"Видео

15:59

"Истерически ищет ресурсы": Путин почти прямо сказал россиянам, что проигрывает войну - ПодолякВидео

15:59

Россия после "референдумов" 28 сентября закроет границы для мужчин мобилизационного возраста – СМИВидео

15:51

Трудно было сдержать слезы: украинский пограничник неожиданно приехал из плена на присягу сынаВидео

15:49

Младшая дочь Ольги Сумской рассказала, как Тоня Паперная сбегала из дома в МосквуВидео

15:41

"Многие из нас умрут или вернутся калеками": Охлобыстин "мотивировал" россиян идти в военкоматы

15:29

Самые вкусные рулетики из селедки с бюджетной начинкой: превосходный рецепт закускиВидео

15:08

Режим Путина теряет силу, Москва пойдет на обострение войны против Украины – премьер ПольшиВидео

14:58

Трансгендерная дочь Илона Маска впервые появилась на публике после операции по смене пола

14:53

Защитник Мариуполя сделал предложение девушке после возвращения из плена: все произошло в больницеВидео

Реклама
14:17

Мобилизация в России не приведет к созданию эффективной боевой силы – Институт изучения войныВидео

14:07

Как сделать маску для рук из соды за 2 минуты: кожа будет гладкой и шелковистой

13:58

Как очистить пятки от огрубевшей кожи и избавиться от мозолей с натоптышами

13:57

Гвинет Пэлтроу отмечает 50-летие в соблазнительном бикини

13:51

В РФ мобилизировали незрячего на один глаз хирурга с раком кожи: он командует взводомВидео

13:31

Гагарина осталась без бровей

13:11

Гороскоп Таро на октябрь 2022 для Раков, Львов и Дев: кто станет богачом месяцаВидео

12:59

"Ядерные угрозы России – проблема не Украины, а всего мира": Подоляк разнес речь Лаврова в ООНВидео

12:41

Медик с Азовстали Марьяна Мамонова, которую вернули из плена, родила дочьВидео

12:09

Британская королевская семья показала место последнего пристанища Елизаветы IIВидео

12:04

Армия РФ в углу, а ядерные угрозы Путина – не блеф: в ЕС призвали к дипломатии в пользу УкраиныВидео

11:42

Российские женщины придумали "бизнес на мобилизованных"Видео

11:23

Армия РФ уйдет из Крыма и Донбасса, но это не конец войны - генерал Романенко

11:03

Воздвижение креста Господня 2022: душевные поздравления и открытки в светлый праздник

10:30

В Херсоне минуснули "жирного" коллаборанта: взлетел на воздух экс-регионал Алексей ЖуравкоВидео

10:27

Гороскоп Таро на неделю 26 сентября – 2 октября: Львам – воплощение мечты, Скорпионам – важный урок, Рыбам – успех

10:26

"Путин теряет память, в Мавзолей его не положат": экс-посол рассказал о проблемах диктатора

09:50

Сбросивший 14 кг Данилко удивил видом рядом с нестареющей Вайкуле

09:19

Война в Украине может стать на паузу из-за каскадного обвала армии РФ - РоманенкоВидео

09:15

День машиностроителя 2022 в Украине: поздравления и мощные картинки к празднику

Реклама
09:11

Мобилизировали всех: в российской деревне не осталось ни одного мужчиныВидео

08:54

Гороскоп на сегодня 25 сентября 2022: Львам – деньги, Стрельцам – семейные проблемы, Водолеям – поездкаВидео

08:43

ВСУ "демилитаризировали" командира разведроты оккупантов

08:28

Иранские дроны-камикадзе атаковали Одессу: оккупанты попали в админзданиеВидео

08:20

Зачем Путину нужен Медчедчукмнение

08:03

РФ атаковала ракетами Запорожье: известно о 10 "прилетах", есть раненые

07:41

ВСУ мощно ударили по месторасположению Росгвардии в Херсоне

07:05

Зачем распылять в квартире кондиционер для стирки: простая хитрость с отличным результатом

06:24

Чтобы спасти Россию, ее нужно победитьмнение

05:30

Что делать, если в доме завелись блохи, и как избавиться от вредителей

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Рецепты
Простые блюдаЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять