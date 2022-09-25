Большой куш и невероятная удача: 3 знака зодиака – в списке везунчиков недели

Гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

Трем представителям зодиакального круга эта неделя подарит уникальные возможности и шанс изменить жизнь к лучшему. Они смогут укрепить финансовое положение и достичь задуманного.

О том, кому из знаков зодиака средина осени преподнесет щедрые подарки, а кто будет пробивать дорогу к успеху, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Астрологи назвали знаки, которым повезет больше всего на следующей неделе. С 26 сентября по 2 октября их ждут неожиданные повороты событий.

Профессиональные успехи

Эта неделя принесет Ракам изменения в профессиональной деятельности. Не исключено заманчивое деловое предложение. Появится шанс принять участие в интересном проекте, который принесет прибыль. Те представители знака, которые в поиске работы могут найти вакансию мечты с лучшими условиями труда и заработной платой. Не исключены и денежные поступления из неожиданных источников. Они позволят побаловать себя приятными покупками.

Красивая романтическая история

На этой неделе фокус внимания Стрельцов будет направлен на личную жизнь. Вам удастся наладить отношения с родственниками и избежать разногласий. Получится укрепить союз и со своей второй половинкой. Вы настроены больше времени проводить со своим любимым человеком, окружая его заботой и вниманием. Свободные представители знака смогут встретить человека, который заставит сердце биться чаще. Отношения, которые начнутся на этой неделе, могут перерасти в красивую историю любви.

Читайте такжеГороскоп Таро на неделю 26 сентября – 2 октября: Львам – воплощение мечты, Скорпионам – важный урок, Рыбам – успех

Удача в деньгах

Представители воздушного знака на этой неделе будут заняты решением финансовых вопросов. Тем более, что денежная удача на их стороне. Вы притягиваете деньги словно магнитом. Возможно заключение выгодной сделки и или подписание контракта. Однако, чтобы Водолеям не растерять удачу, не стоит ввязываться в сомнительные авантюры и рисковые мероприятия. Честность и искренность станут ключом вашего успеха.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также: