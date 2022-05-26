Большой куш и денежная удача: три знака зодиака до конца мая станут счастливчиками

Гороскоп на май 2022 - кому из знаков повезет с деньгами / depositphotos.com/

В непростой весенний период три знака зодиака могут рассчитывать на неожиданную денежную удачу в конце мая. Им также удастся осуществить задуманные планы и достичь успехов пв профессиональной деятельности.

О том, чем побалует представителей зодиакального круга первый месяц лета, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Астрологи назвали знаки зодиака, которым посчастливится укрепить материальное положение в последние дни мая.

Телец

Для того, чтобы достичь финансового успеха в конце месяца Тельцам необходимо поднажать. Вы сможете довести до конца крупный проект, который принесет вам солидную прибыль. Не исключено, что у вас появятся дополнительные источники дохода. Вы не боитесь брать на себя ответственность и демонстрируете лидерские качества – такой подход к работе может обернуться повышением по службе и новой должностью. Вам стоит быть бдительными, далеко не все могут порадоваться вашим успехам, остерегайтесь завистников.

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Близнецы

Близнецы в последние дни мая могут достичь признания своих трудов. Вам улыбнется удача в профессиональной деятельности. Работа предыдущих месяцев наконец-то начнет приносить видимые результаты. Ваше материальное положение окрепнет и вы сможете побаловать себя покупками. Вы можете получить хорошие новости, которые мотивируют вас достигать большего и воплощать задуманное в жизнь с утроенной энергией.

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Стрелец

Май был достаточно неплохим месяцем для представителей знака. Однако в конце весеннего периода вы сможете вплотную приблизиться к осуществлению давней мечты. Удача будет ходить за вами по пятам. Не исключены выгодные предложения, которые обещают лучшие условия труда и карьерный рост. Решения, принятые в конце мая, будут оказывать большое влияние на вашу дальнейшую жизнь.

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