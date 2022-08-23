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Большое везение и финансовая удача: 4 знака станут баловнями фортуны в Новолуние 27 августа

23 августа 2022, 19:21

Для четырех знаков все сложится наилучшим образом.

гороскоп на сентябрь 2022
Новолуние 27 августа - 4 знака, которым повезет / ua.depositphotos.com/

Новолуние не самый простой день лунного календаря. 27 августа, вступая в фазу роста Луна приготовила щедрые подарки четырем знакам зодиака. Энергия небесного светила поможет им достичь задуманного.

О том, кто из представителей зодиакального круга в начале осени станет везунчиком, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Только для четырех знаков день Новолуния 27 августа станет периодом новых возможностей и перспектив. Для них не будет ничего невозможного.

Рак

Эмоциональным и чувствительным Ракам в день Новолуния стоит обратить больше внимания на свою личную жизнь. Появится возможность помириться с тем кто дорог, восстановить старые отношения, которые закончились по вашей вине и укрепить связь с близкими, забыв старые обиды. Свободные представители знака смогут встретить человека, который перевернет жизнь.

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Дева

Начало нового лунного цикла принесет Девам удачу в профессиональной деятельности. Представители знака смогут решить сложную задачу или довести масштабный проект до конца . Одобрение начальства, повышение авторитета в глазах коллег, премии и повышение по карьерной лестнице- в этот день самые амбициозные Девы смогут воплотить все свои планы.

Скорпион

Умение Скорпионов найти общий язык с окружающими сегодня просто поразительный. Вы легко завоевываете симпатию окружающих и располагаете к себе. Используйте этот день для укрепления деловых связей. Заключать сделки в день новолуния не рекомендуется, однако договариваться о сотрудничестве – вполне. Не исключены неожиданные денежные поступления. Новые знакомства в этот день могут перерасти в красивую историю любви.

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Водолей

Воздушные Водолеи в этот день должны правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на важном. Ваш энтузиазм и решительность помогают в решении сложных вопросов. В день Новолуния стоит быть внимательными к любой мелочи, чтобы не упустить подсказки судьбы, которые откроют перед вами возможности изменить свою жизнь.

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