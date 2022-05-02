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Большое счастье или непростые времена: кому из знаков коридор затмений" принесет перемены

2 мая 2022, 20:04

Кому из знаков повезет с деньгами, а кому стоит отложить поездки.

гороскоп май 2022
Гороскоп на май 2022 - кого ждут перемены в коридор затмений / depositphotos.com/

Частное солнечное затмение 30 апреля положило начало коридору затмений, который продлится до 16 мая. В этот период в жизни некоторых представителей зодиакального круга могут произойти кардинальные перемены.

О том, что ожидать знакам зодиака в последнем месяце весны, читайте в материале: Гороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – зависть.

Астрологи выделили знаки зодиака, для которых коридор затмений будет особым временем. Кого ждут приятные перемены, а кого- трудности и неприятности с деньгами.

Для Овнов, Раков, Козерогов и Рыб этот период будет отмечен большим финансовым везением. Вам легко дается решение денежных вопросов, появляется возможность справиться с наболевшей проблемой. Не исключены солидные денежные поступления. Заключение сделок принесет прибыль в ближайшем будущем. Любые новые начинания увенчаются успехом.

А вот для Близнецов и Весов коридор затмений может обернуться крупными неприятностями. Большая часть их которых будет связана с финансовой сферой. Необходимо быть осторожными с деньгами и умерить траты, чтобы не влезть в долги. Воздержитесь от каких-либо серьезных решений, переждав неблагоприятное время.

Овнам следует быть чрезвычайно внимательными при принятии решений, даже небольшая ошибка грозит обернуться серьезными последствиями.

Стрельцам и Скорпионам на этот период лучше не планировать поездок и путешествий. Неожиданные обстоятельства могут перечеркнуть все ваши планы.

В личной жизни Рыб и Водолеев могут произойти перемены. Однако не все он могут быть хорошими. Поэтому стоит избегать конфликтов и обходить острые темы в общении.

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