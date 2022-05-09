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Большое счастье и семейное благополучие: кому из знаков повезет в любви летом

9 мая 2022, 17:51

Предложение руки и сердца и судьбоносная встреча - кому ожидать.

Любовный гороскоп май 2022
Гороскоп на май 2022 - кому из знаков повзет в любви этим летом / depositphotos.com/

В такой непростой для каждого период, как никогда хочется, чтобы рядом были люди, которые смогут поддержать в трудную минуту. Обрести счастье в любви и вторую половинку, которая разделит радости и горести, смогут четыре представителя зодиакального круга.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из знаков стоит опасаться зависти недоброжелателей, а кому посчастливится укрепить материальное положение и увеличить доход.

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые этим летом смогут встретить того самого человека или улучшить отношения с дорогими сердцу людьми, выведя их на новый уровень.

Овен

Этим летом Овны имеют все шансы встретить свою вторую половинку. Влияние планет смягчит вспыльчивый характер огненного знака, ему будет легче идти на компромиссы. Энергетика Овнов будет притягательна для представителей противоположного пола особенно с начала июля. Не упустите момент, который поможет обрести любовь и построить крепкие отношения.

Рак

В жизни одиноких Раков может появиться человек, который перевернет все с ног на голову. Отношения со второй половинкой могут перейти на новый уровень, не исключено знакомство с родителями, переезд или предложение руки и сердца. Вам станет проще контролировать свои порывы ревности и, ослабив хватку, вы сможете укрепить ваш союз. Вы пересмотрите свои старые убеждения и станете лучшей версией себя. Это привлечет в жизнь приятные изменения и большое счастье.

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Стрелец

Лето 2022 принесет Стрельцам любовь и романтику. И все, что для этого нужно – довериться своей интуиции. Она поможет определиться, кто достоин доверия, а от кого лучше держаться подальше. Прислушиваясь к внутреннему голосу, вы привлечете в жизнь любовную удачу. Вам легко удается находить общий язык с окружающими и заводить новые знакомства. Чтобы не спугнуть удачу, избавляйтесь от негатива, гордости и ревности. Все это будет играть против вас.

Козерог

Этим летом очарование и привлекательность Козерогов будут на пике. Отбоя от восхищенных взглядов не будет и это поднимет вашу уверенность в себе. Вы привлекаете людей не только красотой, ваши собеседники оценят эрудицию и интеллект. Вы сможете повстречать человека, с которым захочется связать свою судьбу. Однако не стоит принимать поспешных решений. Пусть все развивается своим чередом. Козерогов в отношениях ждет период полной гармонии и взаимопонимания с партнером. Ссоры и конфликты отойдут в прошлое, ваши чувства окрепнут.

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