Большинство побочных реакций от COVID-вакцины вызваны самовнушением: результаты исследования

У многих людей "побочки" после вакцинации возникают из-за их ожидания / УНИАН

Исследования американских ученых показали, что большая часть системных побочных реакций со стороны организма человека после вакцинации вызваны так называемым эффектом ноцебо – ожиданием негативных последствий и самовнушением.

К таким выводам ученые пришли после анализа данных 45 тысяч людей, которые вакцинировались от коронавируса, пишет JAMA Network Open.

Согласно результатам исследования, эффектом ноцебо можно объяснить:

почти 76% системных побочных реакций после первой дозы COVID-вакцины,

52% – после второй дозы.

Во время исследования людей поделили на две группы. Для тех, кто вошел в первую, вводили реальный препарат, а всем остальным – обычное вещество.

Среди людей, которым вкололи настоящую вакцину, определенные побочные реакции появились у около 46% лиц. В то же время в группе людей, которым вкололи ложный препарат, о таких реакциях заявили 35% участников. Во второй группе среди тех, кто заявил о "побочках", они проявлялись либо в виде головной боли (19%), либо в виде усталости (17%).

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После второй дозы из группы людей, которым кололи настоящий препарат, о побочных реакциях заявил 61% лиц, из второй группы – 32%.

Таким образом ученые рассчитали, что эффект ноцебо отвечает за 76% системных побочных реакций после первой дозы и за 52% – после второй.

Ранее в компании Moderna заявили, что могут выпустить комбинированную вакцину, которая будет защищать одновременно от коронавируса и гриппа. Сейчас вакцина находится на стадии экспериментальных испытаний, ее планируют выпустить в 2023 году.

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