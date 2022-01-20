Большинство побочных реакций от COVID-вакцины вызваны самовнушением: результаты исследования

Ученые пришли к выводам, что у многих людей "побочки" возникают из-за того, что они себя на них настраивают.
Исследования американских ученых показали, что большая часть системных побочных реакций со стороны организма человека после вакцинации вызваны так называемым эффектом ноцебо – ожиданием негативных последствий и самовнушением.
К таким выводам ученые пришли после анализа данных 45 тысяч людей, которые вакцинировались от коронавируса, пишет JAMA Network Open.
Согласно результатам исследования, эффектом ноцебо можно объяснить:
- почти 76% системных побочных реакций после первой дозы COVID-вакцины,
- 52% – после второй дозы.
Во время исследования людей поделили на две группы. Для тех, кто вошел в первую, вводили реальный препарат, а всем остальным – обычное вещество.
Среди людей, которым вкололи настоящую вакцину, определенные побочные реакции появились у около 46% лиц. В то же время в группе людей, которым вкололи ложный препарат, о таких реакциях заявили 35% участников. Во второй группе среди тех, кто заявил о "побочках", они проявлялись либо в виде головной боли (19%), либо в виде усталости (17%).
После второй дозы из группы людей, которым кололи настоящий препарат, о побочных реакциях заявил 61% лиц, из второй группы – 32%.
Таким образом ученые рассчитали, что эффект ноцебо отвечает за 76% системных побочных реакций после первой дозы и за 52% – после второй.
Ранее в компании Moderna заявили, что могут выпустить комбинированную вакцину, которая будет защищать одновременно от коронавируса и гриппа. Сейчас вакцина находится на стадии экспериментальных испытаний, ее планируют выпустить в 2023 году.
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