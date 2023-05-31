Большинство не сможет справиться с загадкой: нужно найти 15 котов на рисунке

Головоломки являются отличной тренировкой для мозга и прекрасным способом проведения свободного времени с пользой. Если у вас есть несколько минут свободного времени на перерыве во время рабочего дня или вечером после работы, то почему бы не провести их за интересными заданиями на логику и смекалку?! Следующая головоломка заставит вас почесать голову, ведь нужно будет найти полтора десятка котов на рисунке.
На задание отводится всего 11 секунд, что делает его еще более сложным, пишет Mirror.
На черно-белом рисунке изображена гостиная, в которой мы можем увидеть двух людей – парня и девушку. Но в комнате они не одни – с ними там есть 15 котов. Попробуйте на скорость отыскать всех зверюшек.
Некоторые игривые котики сильно не прятались – кое-кто из них занимается своими кошачьими делами и развлечениями на виду. Но часть особо стеснительных зверюшек очень хорошо спрятались, и найти их будет не так уж и просто.
Вам придется тщательно осмотреть всю комнату, чтобы определить, где же спрятались те непослушные котики.
Когда разгадаете эту интересную загадку, не забудьте предложить ее своим родным – их обязательно увлечет такая неординарная задача.
Если вам не удается найти всех котов на картинке за 11 секунд, не унывайте, ведь задача не из легких. Попробуйте выделить себе на эту загадку больше времени.
Внизу мы оставим правильный ответ.
Ранее мы рассказывали о головоломке, в которой нужно за 10 секунд найти число на картинке. Чтобы отыскать его, придется применить всю свою внимательность.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти призрака среди людей за 5 секунд. Среди гостей бала спрятался призрак, которого трудно заметить невооруженным глазом.
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