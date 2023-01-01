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Большинство людей забывают это сделать после стирки: 3 ошибки, которые вредят стиральной машине

1 января 2023, 10:10
Три действия, которые нужно выполнять каждый раз после завершения стирки в машинке, помогут сохранить ее от поломок, а вашу одежду – от неприятного запаха.
Стирка, стиральная машина
Есть ряд ошибок, которые вредят стиральной машине/ ua.depositphotos.com

После стирки мы часто вытаскиваем из барабана выстиранную одежду и сразу бежим ее развешивать, чтобы быстрее высохла. А о стиральной машинке, которая подарила нам такую возможность ходить в чистых вещах, просто забываем.

Но такая техника также нуждается в особом уходе. И если постоянно забывать об элементарных правилах обращения с машинкой, со временем она может либо сломаться, либо начать неприятно пахнуть, что также отобразится на запахе ваших вещей.

Часто мы не задумываемся, что нужно делать со стиральной машиной после завершения стирки. Нам кажется, что ее нужно лишь выключить из розетки – и на этом всё. Но это не так. Есть три правила, которые нужно соблюдать, если вы хотите сохранить свою технику целой и чистой.

1. Оставлять дверцы открытыми

Когда закончится цикл стирки и вы достанете одежду из барабана, оставьте открытой дверцу стиральной машины хотя бы на несколько часов. Так машинка сможет лучше высохнуть.

Если постоянно закрывать дверцу после стирки, то со временем внутри вашего прибора "заведется" неприятный затхлый запах, который может перенестись и на одежду, которую вы будете стирать. Влажная среда очень способствует распространению бактерий, которые и становятся причиной такого запаха.

2. Промывать и сушить лоток для порошка

В лотке для моющих средств после стирки может оставаться чуточку порошка, который прилип к стенкам. Со временем такие остатки наслаиваются и их становится всё больше. В такой среде тоже могут накапливаться вредные бактерии.

Поэтому нужно после каждой стирки вынимать лоток, хорошо его промывать и сушить.

3. Протирать резиновый уплотнитель

После стирки в резиновом уплотнителе могут остаться вода, моющие средства и грязь. Поэтому нужно протирать внутреннюю часть уплотнителя каждый раз после пользования стиральной машинкой. Если этого не делать, то накопленная грязь во время следующей стирки окажется в барабане вместе с одеждой.

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