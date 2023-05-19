Большинство из нас делает неправильно: 3 вещи, которые нельзя стирать при температуре 40 градусов

Стирка некоторых вещей при температуре 40 градусов просто не имеет смысла, ведь ткань не станет чистой.

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Что нельзя стирать при температуре 40 градусов/ ua.depositphotos.com

В условиях постоянной занятости и желания сделать всё быстро часто есть соблазн стирать вещи в режиме быстрой стирки. А в таком режиме не предусмотрено использование высоких температур, ведь машинка просто не успеет так быстро нагреть воду. Поэтому вещи стираются при температуре 30-40 градусов. Если для некоторой одежды такой температуры достаточно для нормальной очистки, то ряд вещей просто не отстираются, и эта стирка не будет иметь смысла.

Итак, давайте разберемся, что нельзя стирать при 40 градусах, если вы хотите добиться нормально результата.

1. Постельное белье

Его нужно регулярно менять и тщательно стирать, ведь это именно тот домашний текстиль, с которым мы очень тесно контактируем каждую ночь. На постельном белье могут оставаться отшелушенные частицы кожи, жир, пот, грязь и т. д.

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Чтобы от всего этого избавиться, а также убить все бактерии, нужна высокая температура воды во время стирки. Температура 40 градусов ничего не даст, стирка при таких условиях будет просто неэффективной.

2. Детские вещи

Детская одежда и другие вещи, с которыми контактирует ребенок (например, мягкие игрушки), должны быть абсолютно чистыми. При температуре 40 градусов невозможно добиться такой чистоты и свежести, также эта температура не поможет убить все бактерии.

При стирке детской одежды всегда в приоритете должно быть здоровье ребенка, а не скорость, с которой вы выполните эту задачу.

3. Полотенца

Это одни из самых грязных вещей в доме, особенно когда речь идет о кухонных полотенцах. Поскольку такой домашний текстиль во время использования длительное время находится во влажном состоянии, он является идеальной средой для развития бактерий. А как мы уже разобрались выше, низкие температуры не дадут нужного эффекта в вопросе борьбы с бактериями.

К тому же, если говорить о кухонных полотенцах, только при высоких температурах стирки от них смогут отстираться все сложные и жирные пятна.

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