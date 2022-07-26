Большие траты и риск полного краха: как не потерять все деньги в августе и стать успешнее

Финансовый гороскоп для Украины / pixabay

Август месяц станет одним из самых неприятных в плане денег. Как рассказал Главреду астролог Влад Росс, Телец связан с финансовой сферой и ресурсами, потому в начале августа-2022 могут остро встать денежные вопросы.

По его словам, не исключены непредвиденные траты, сложности с выплатой зарплат и гонораров, разные непредсказуемые события. В это время даже гривна может обвалиться по отношению к доллару до 40.

"После 7 августа можно приступать к новым проектам, важным бизнес-делам. Энергия просто попрет, и будет достаточно сил, чтобы восстанавливать себя в кризисный период от войны либо просто использовать накопленные силы и энергию. Дело, начатое в этот период, будет развиваться медленно, но у него будет большой шанс прожить долгую жизнь", - говорит астролог.

20 августа Марс перейдет в знак Близнецы, после чего Тельца наконец перестанет штормить, но начнет штормить Близнецов.

"Это будет период развития информационных ресурсов, общения, переговоров, движения, передачи информации, появления новых идей, развития онлайн-бизнеса. В августе у Марса будет сохраняться нормальная скорость, поэтому до разворота в ретродвижение в конце октября 2022 года, когда, скорее всего, закончится война в Украине, рекомендуется начать продвижение своего бизнеса", - говорит Росс.

Финансы и деньги в августе

До 11 августа Венера, планета финансов, будет двигаться по знаку Рака, и любые вопросы в этот период будут восприниматься очень эмоционально. Под воздействием эмоций легко будет сделать необдуманные покупки. Колебания финансов никого не оставят равнодушным.

После 11 августа Венера будет двигаться по знаку Льва. В это время благоприятно будет влюбляться. В это время появится внутренняя необходимость показывать себя, демонстрировать свои таланты, привлекать внимание, бывать в обществе. Деньги в это время будут тратиться легче и быстрее, появится необходимость приобрести дорогие статусные вещи.

"Также может появиться желание демонстрировать свои финансовые возможности и сорить деньгами. Не исключен всплеск желающих поиграть в азартные игры на деньги. Кто умеет это делать, после 11 августа может смело отправиться в Лас-Вегас или Монако", - говорит Росс.

Финансовые риски и опасные даты августе 2022

3,

8,

17,

26,

27,

28 августа.

Что нужно делать в августе

Заниматься своим здоровьем, делать тесты и сдать анализы.

Начать новые обучающие программы.

Провести ревизию и аудит.

Проверить бюджет и оптимизировать расходы.

Тренировать и развивать свои таланты, навыки, умения, показывать себя с лучшей стороны для привлечения популярности.

Что нельзя делать в августе

Открывать новые компании, начинать новые проекты, особенно в вблизи полнолуния 12 августа.

Проводить эксперименты.

Пренебрегать техникой безопасности на производстве.

Выяснять отношения с партнерами.

Читайте также: