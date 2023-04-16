Большие проблемы с маленькими крылышками: что значит, когда птица залетела в дом

Крылатые вестники, как правило, прилетают к нам в дом не сами, а с новостями. Причем значение имеет и вид птицы, и то, как она появилась в вашем жилище.

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Птица залетела в дом - приметы, суеверия, что делать / flickr.com (Philippe Rouzet, Chesnot Jérôme)

Наблюдение за птицами и их поведением – то чем занимались древние люди во всем мире. Пернатые считались проводниками душ умерших с земли в потусторонний мир, поэтому с ними был связано множество примет – как плохих, так и хороших.

Со временем контакт человека с природой стал менее близким, однако нет-нет, но случается, что птичка решила посетить человеческое жилище. Какие знамения это несет, расскажет Главред.

Если птица залетела в дом через дверь, то хозяевам дома следует готовиться к приему неожиданных гостей, или самим впору собираться в путешествие. Когда пернатые залетают к молодоженам во входную дверь, то это к скорой беременности. То же самое можно сказать, если птица залетела на балкон.

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Плохой приметой считается, когда птица залетела в дом через трубу – дом ожидает череда непредсказуемых несчастий. Плохо, если пернатый гость погибнет. Но если вам удастся аккуратно освободить его из дымохода и выпустить на свободу, все еще можно предотвратить.

Птица, влетевшая окно, считается посланником от усопшего родственника, который посылает вам весточку о том, что у него все в порядке. Впрочем, иногда такую примету трактуют и в негативном ключе – к скорым материальным потерям.

Птица залетела в дом и нагадила? Ситуация не из приятных, однако несет в себе добрый посыл. Если пернатый гость сделал это просто в доме – к финансовому благополучию семьи, если на кого-то, кто в этот момент был в помещении, то очень скоро он обогатится, причем легким способом, будто деньги упали на него с неба.

Хорошие новости "приносят" в дом соловьи, стрижи и ласточки – первые отвечают за финансовое благополучие, вторые за мир и любовь в доме. Хорошо, если вам удастся чем-то угостить незваных гостей. Это повысит вероятность воплощения хорошей приметы в жизнь.

С плохими новостями обычно прилетают вороны (считаются посланниками темных сил, поэтому сулят несчастья), галки (к ссоре), сороки (сплетни), голуби (к ссоре; если что-то принес в клюве – примета хорошая), воробьи (угроза для жизни) и кукушки (к пожару в доме или опасным сплетням).

Птица должна вылететь из вашего дома сама – ни в коем случае не старайтесь ее выгонять самостоятельно, так вы можете лишь навредить пернатому. Откройте пошире окно и ждите. Когда птица вылетит, киньте ей вслед за окно три горсти крошек или крупы, приговаривая: "Прилетай на еду, а не на беду". Также на подоконнике вы можете установить кормушку для птиц того вида, которые посетили ваше жилище.

Если птицу, залетевшую к вам в дом, убило домашнее животное (например, кот), или птица погибла сама, похороните бедное создание с достоинством. В птичью могилу следует положить какое-то лакомство – зерно, крупы или сушеные ягоды.

Конечно, никогда не следует забывать о том, что приметы хоть и звучат убедительно, но сбываются далеко не всегда. Поэтому не стоит на них зацикливаться – часто самовнушение играет с человеком более злую шутку, чем предсказывает любое суеверие.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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