Большие неприятности и козни врагов: 2 знака зодиака ждут испытания до конца 2022 года

Гороскоп на сентябрь 2022 / ua.depositphotos.com

Двум представителям зодиакального круга до конца года предстоит пережить не самые простые времена. Неприятности будут сыпаться на них, как из рога изобилия.

О том, кто из знаков зодиака сможет поймать удачу за хвост в первом месяце осени, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Астрологи назвали знаки, которые до конца года попадут в полосу неудач. Неприятное стечение обстоятельств может разрушить все их планы.

Близнецы

Серьезный удар по репутации Близнецов могут нанести недоброжелатели и завистники, которые любят распространять сплетни за спиной. Чтобы не навлечь на себя неприятностей, важно сохранять бдительность и не поддаваться на провокации. Эмоциональная несдержанность может стать источником проблем. Неприятности могут преследовать Близнецов и в профессиональной сфере, не исключены и большие финансовые потери. В любой трудной ситуации стоит больше прислушиваться к подсказкам внутреннего голоса, чем к советам окружающих. Помните, что вы всегда можете положиться на помощь близких людей. К концу года ситуация улучшится, вы сможете встретить свою вторую половинку и привлечь в жизнь счастливые события.

Весы

События, которые свалятся на голову Весов неожиданно, принесут не самые приятные перемены. Планы могут оказаться под угрозой, а на пути к осуществлению задуманного могут возникнуть серьезные трудности. Плохие новости могут выбить из колеи, однако важно не сбиться с пути и продолжать движение к намеченным целям. Финансовая ситуация станет поводом для волнений, не исключено, что вам придется одалживать деньги. Возможно придется сменить работу. Однако вы можете найти должность с лучшими условиями труда и оплатой. Не стоит зацикливаться на тех вещах, которые вы не в силах изменить, подумайте, как можно извлечь из этого пользу.

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