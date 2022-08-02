"Большие крушения и много жертв": астролог назвала 5 городов Украины, которые ждут большие потери

Западную Украину в августе ждут внезапные разрушения.
Август месяц для Украины будет тяжелым. Как пишет астролог Ангелина Вакулина, это время больших разрушений, крушений и потерь.
"Харьков в покое не оставят точно. Разрушения и потери весь август. В городе есть предатель у власти, который владеет информацией", - пишет астролог.
В Киеве будет очень тревожно весь последний месяц лета.
"У города есть покровитель. Киев хорошо защищают. Стоит ждать прилетов к концу месяца, но наступления не будет", - добавила Вакулина.
По словам астролога, Николаев будет очень опасным городом.
"Много потерь и смертей будет в Николаеве. Могут пострадать дети (учреждения, где бывают дети). Помощи из вне не будут. Оккупанты будут пытаться прорвать оборону", - говорит она.
Винницу ждут опасные происшествия ночью.
"Сейчас оккупанты думают, заходить в город или нет. Период сомнений", - говорит Вакулина.
Западную Украину будет трясти.
"Все плохо. Смерти, крушения, большое количество жертв. Опасность со стороны, откуда не ждем!", - говорит астролог.
А вот в Херсоне у людей появится возможность уехать с оккупированной территории.
По словам астролога, Одессу "ждут неприятные прилеты и потери".
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