Большие деньги, свадьба или сказочный успех: 3 знакам зодиака нереально подфартит в ближайшее время

Гороскоп на июль 2022 / depositphotos.com/

Три представителя зодиакального круга в средине лета могут рассчитывать на удачу во всех делах. Звезды будут благосклонны к ним в ближайшую неделю. Они смогут укрепить материальное положение и встретить важного человека.

О том, кто станет любимчиком судьбы в последнем месяце лета, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Астрологи выделили три знака зодиака, которые вступят в период "белой полосы". Он будет продолжаться до 19 июля и преподнесет им немало щедрых сюрпризов.

Рак

В разгаре лета неутомимые труженики Раки смогут насладиться плодами своей работы. Проект, в который вы вкладывали много времени и сил начнет приносить первые результаты, которые вас порадуют. Ваши успехи отметит начальство, не исключены премии и солидные денежные поступления. Возможно ваши старания приведут вас к должности, о которой вы мечтали долгое время. Вы сможете завести полезные знакомства, которые помогут в карьерном продвижении. Свободные Раки смогут встретить родственную душу. Отношения примут серьезный оборот, и до конца года дело может закончиться свадьбой.

Лев

В этот период Львы также смогут испытать счастье в полной мере. Вы сможете довести до конца важный проект и получить за это щедрое вознаграждение. Ваша уверенность в себе позволяет открывать любые двери, нет ничего такого, что бы ни было вам под силу. Не исключено, что к концу периода вы сможете похвастаться новой должностью. Обязанностей станет больше, как и ответственности, но и рост заработной платы не заставит себя ждать. Свободные представители знака могут встретить свою вторую половинку в отпуске.

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Весы

Весам в эти семь дней стоит обратить внимание на дела первоочередной важности. Вы сможете добиться успеха в том, что делаете и потратить на это меньше времени. Вы будете притягивать деньги магнитом, возможны неожиданные денежные поступления и ценные подарки. В личной жизни все складывается наилучшим образом. Отправляясь на отдых с возлюбленными, вас ждут самые незабываемые моменты любви и романтики.

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