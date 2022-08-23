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Большие деньги или счастье в любви: 3 знакам зодиака повезет в ближайшее время

23 августа 2022, 17:26

Им стоит приготовиться к неожиданным поворотам событий.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю - 3 знака-счастливчика / ua.depositphotos.com/

В последнюю неделю лета три представителя зодиакального круга имеют все шансы поймать удачу за хвост и привлечь в жизнь позитивные перемены. Их ждет успех в делах и личной жизни.

О том, какими щедрыми подарками судьбы побалует знаки первый месяц осени, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Астрологи назвали знаки, для которых эта неделя принесет немало приятных сюрпризов и воспоминаний.

Близнецы

В последние дни лета Близнецы должны довести до конца все начатые дела. И не забыть о тех, которые откладывались в долгий ящик. Такой подход к работе поможет упорядочить задачи и привлечь позитивные перемены. Не исключено, что вам выпадет возможность заняться интересным делом по душе.

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Скорпион

Скорпионы на этой неделе перейдут на новый этап жизни. Изменения будут вас только радовать. Благоприятное время для смены работы и даже рода деятельности. Если вы не решались сделать первый шаг раньше, сейчас самое время. Не исключено предложение руки и сердца, знакомство с родителями или начало совместного проживания с возлюбленными. Свободные Скорпионы смогут встретить свою вторую половинку –эта неделя флирта и романтики.

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Стрелец

Стрельцов ждет большой успех в профессиональном плане. Вы сможете довести до конца важный проект или заключить выгодную сделку. Амбициозные представители знака смогут продвинуться по карьерной лестнице. Ваше финансовое положение укрепится, не исключены солидные денежные поступления, которые позволят совершить крупные покупки.

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