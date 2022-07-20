Большие деньги и везение: 3 знака зодиака могут разбогатеть в конце июля

Гороскоп на июль 2022 / ua.depositphotos.com

Три представителя зодиакального круга в конце июля смогут словить удачу за хвост. Они будут притягивать к себе деньги магнитом и смогут решить все финансовые проблемы.

О том, кто из знаков в конце лета сможет достичь профессиональных вершин, а кому посчастливится встретить свою вторую половинку, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Астрологи назвали три знака гороскопа, которым в конце июля может крупно подфартить с деньгами. Они смогут сделать крупные покупки или отправиться в путешествие.

Лев

В конце июля звезды подарят Львам шанс достичь желаемого. Самые амбициозные представители знака смогут получит повышение и новую должность, некоторые смогут "выбить" солидную прибавку к зарплате или премию. Обязанностей прибавится, особенно когда Марс войдет в созвездие Тельца, и работать придется больше обычного. Однако Львы не сетуют, они полны энергии и прекрасно справляются с поставленными задачами, демонстрируя свои профессиональные качества. У вас могут появится источники стабильного дополнительного дохода.

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Весы

В конце второго летнего месяца Весам представится возможность решить наболевший вопрос. Начальство ценит вашу работу, и очередные достижения могут быть отмечены повышением по карьерной лестнице. Ваше финансовое положение порадует стабильностью. Самое время задуматься над тем, в каком направлении двигаться, чтобы приумножить свое состояние. Разумный риск оправдан, он принесет Весам все то, о чем они мечтали.

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Козерог

В конце июля Козероги доведут до конца крупный проект, который принесет им солидную прибыль. Не спешите тратить полученную сумму, продумайте, как можно рационально распорядиться деньгами. В профессиональной деятельности все складывается наилучшим образом, время сбавит обороты и отправляться в отпуск. Тем более, что путешествие в компании дорогих вам людей принесет незабываемые моменты и яркие впечатления.

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