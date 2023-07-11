Больше вреда, чем пользы: кому противопоказано есть свежие огурцы

Огурцы - популярный овощ, который богат водой и питательными веществами. Однако есть группы людей, которые должны быть внимательны к своему потреблению огурцов.
Рассмотрим, кому следует быть осторожными и почему.
Чем не полезны огурцы?
Несмотря на свою питательность, огурцы имеют низкое содержание калорий и белка. Это означает, что они не могут являться основным источником питания и не обеспечивают достаточное количество энергии и питательных веществ для полноценного питания.
Сколько свежих огурцов можно есть в день?
Потребление свежих огурцов зависит от индивидуальных потребностей и здорового питания. В целом, рекомендуется включать огурцы в рамках разнообразного рациона, чтобы получить пользу от их воды, витаминов и минералов. Однако, конкретное количество огурцов, которое можно съедать в день, должно быть обсуждено с врачом или диетологом, особенно для людей с определенными медицинскими состояниями.
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Кому нельзя есть соленые огурцы?
Людям с высоким давлением или проблемами с почками рекомендуется ограничивать потребление соленых огурцов. Высокое содержание соли в них может усугублять проблемы с давлением и вызывать задержку воды в организме.
Кому противопоказаны свежие огурцы?
Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, такими как язвенная болезнь, гастрит или изжога, рекомендуется быть осторожными с потреблением свежих огурцов. Они могут вызывать дискомфорт и усиливать симптомы у этих людей.
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