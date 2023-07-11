Больше вреда, чем пользы: кому противопоказано есть свежие огурцы

В случае любых сомнений или специфических медицинских состояний, важно проконсультироваться с врачом.

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Кому нельзя есть огурцы / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Огурцы - популярный овощ, который богат водой и питательными веществами. Однако есть группы людей, которые должны быть внимательны к своему потреблению огурцов.

Рассмотрим, кому следует быть осторожными и почему.

Чем не полезны огурцы?

Несмотря на свою питательность, огурцы имеют низкое содержание калорий и белка. Это означает, что они не могут являться основным источником питания и не обеспечивают достаточное количество энергии и питательных веществ для полноценного питания.

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Сколько свежих огурцов можно есть в день?

Потребление свежих огурцов зависит от индивидуальных потребностей и здорового питания. В целом, рекомендуется включать огурцы в рамках разнообразного рациона, чтобы получить пользу от их воды, витаминов и минералов. Однако, конкретное количество огурцов, которое можно съедать в день, должно быть обсуждено с врачом или диетологом, особенно для людей с определенными медицинскими состояниями.

Кому нельзя есть соленые огурцы?

Людям с высоким давлением или проблемами с почками рекомендуется ограничивать потребление соленых огурцов. Высокое содержание соли в них может усугублять проблемы с давлением и вызывать задержку воды в организме.

Кому противопоказаны свежие огурцы?

Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, такими как язвенная болезнь, гастрит или изжога, рекомендуется быть осторожными с потреблением свежих огурцов. Они могут вызывать дискомфорт и усиливать симптомы у этих людей.

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