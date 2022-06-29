Больше вреда, чем пользы: 4 категории людей, которым нельзя пить черный чай

Есть четыре категории людей, которым нельзя пить черный чай или нужно уменьшить его употребление/ ua.depositphotos.com, Клиника современной медицины

Встретиться за чашечкой чая с друзьями или знакомыми – это уже добрая традиция, которая закрепилась в жизни многих из нас. При этом в большинстве случаев мы уверены, что таким напитком мы еще и приносим пользу своему здоровью, ведь чай имеет целебные свойства и положительно влияет на организм.

Чай и в самом деле приносит нам пользу, однако есть категории людей, которым он либо вообще противопоказан, либо разрешается лишь в небольших количествах. Итак, давайте разберемся, кому же черный чай может навредить.

1. Людям с заболеваниями ЖКТ и печени

Чай нежелательно употреблять людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Такой напиток увеличивает секрецию желудочного сока, и если у вас были боли в желудке, они могут обостриться.

При этом во многих случаях проблем с ЖКТ стоит остерегаться именно черного чая. Зеленый может переноситься лучше. Однако если проблемы с желудком и другими органами ЖКТ серьезные, навредить может и зеленый чай.

Особенно следует быть осторожными с чаем людям с язвой желудка и повышенной кислотностью. С такими проблемами нужно ограничить количество выпитого напитка.

2. Гипертоникам

В чае содержится кофеин. И хотя там его не так много, как в кофе, употребление чая в больших дозах может увеличить концентрацию кофеина, который попадет в ваш организм. Как следствие это приведет к возбуждению нервной системы, повлияет на сердечно-сосудистую систему и может повысить давление. Поэтому людям с гипертонической болезнью лучше осторожнее относиться к употреблению чая, особенно черного.

В целом для взрослых людей считается нормой употребления в день до 400 мг кофеина. В одной чашке черного чая объемом 250 мл содержится от 15 до 70 мг кофеина – это количество варьируется в зависимости от сорта чая, продолжительности заваривания и тому подобного. В одной чашке зеленого чая содержится от 25 до 45 мг кофеина.

Читайте также Как зеленый и черный чаи влияют на давление - новое открытие ученых3. Людям, которые принимают определенные лекарства

Чай, как и кофе, может взаимодействовать с различными лекарственными препаратами, усиливать или наоборот ослаблять их действие, провоцировать побочные эффекты. Поэтому всегда стоит советоваться с врачом, который выписывает вам определенные медикаменты, насколько они совместимы с употреблением кофе, черного и других видов чая.

4. Беременным и женщинам, которые кормят грудью

И тут опять же во всем виноват кофеин. Он может возбуждать нервную систему, вызывать бессонницу, головную боль и т. д. Поэтому при беременности не рекомендуют пить черный и все другие виды чая.

В любом случае относительно того, стоит ли вам отказаться от употребления черного чая или просто ограничить его количество, лучше посоветоваться с вашим врачом. Именно он, зная точное состояние вашего здоровья, сможет ответить, можно ли вам пить черный чай, и какие последствия это будет иметь.

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